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19 Şubat 2020 Çarşamba 12:57:03 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 12:58:07

Milli Savunma Bakanı Akar: Gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Akar, "Gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil. Herhangi bir şekilde onlara karşı bir şey yapıldığı takdirde misliyle mukabele edeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki gelişmelere ilişkin, "Herhangi bir şekilde gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil. Onlara karşı bir şey yapıldığı takdirde misliyle mukabele edeceğimizi de söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bu ateşkesin sağlanabilmesi, akan kanın durabilmesi için süratle tarafların Soçi mutabakatındaki taahhütlerine uymasını bekliyoruz. Biz uyduk, diğer tarafların da uymasını bekliyoruz" dedi.

Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, dün Moskova'da heyetler arasında gerçekleştirilen görüşmeleri hatırlatarak, İdlib'deki son gelişmeleri sorması üzerine Akar, oradaki meselenin, bir askeri, güvenlik ve savunma meselesi olduğunu belirtti. Akar, fakat bunun öncesinde ve ötesinde orada bir insani dram yaşandığını anımsatarak, insani konunun iyi anlaşılmasının önemine işaret etti.

Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada milyonlara varan insan evini, barkını terk etti. Çoluk, çocuk, kadın, yaşlılar, zor arazi ve hava koşullarında, yağmurun, karın altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bizler de elimizden geldiğince özellikle bu insani dramı düzeltmek, ona bir çare bulmak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Kızılayımızla, AFAD ile el ele vererek, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ellerinden gelen gayreti göstermek suretiyle oradaki insanlık dramını, trajediyi, milyonların çektiği acıyı olabildiğince azaltmaya, ona bir merhem olmaya çalışmaktayız. Rejim karadan ve havadan saldırılarıyla gerçekten insanlık dışı faaliyet göstermiştir. Hastaneleri, okulları, yerleşim yerlerini vurdular. Her ne kadar onları inkar etseler de bunların fotoğrafları, videoları her tarafta mevcut. Dolayısıyla öncelikle, özellikle bu saldırıların durdurulması, akan kanın durdurulması, ateşkesin sağlanması, birinci amacımız bu. Diğer taraftan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri, daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmış olan görüşleri, talepleri, ilkeleri aynen koruyoruz, muhafaza ediyoruz. Soçi anlaşması diyoruz, Astana mutabakatı ve Adana mutabakatı diyoruz. Bunlardaki ilkeler neyse tarafların bunlara uymasını bekliyor, bunu talep ediyoruz."

Türkiye'nin uluslararası hukuka, insanlığa, tarihine, kültürüne uygun açık ve şeffaf şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü ve sürdürmeye devam edeceğini belirten Akar, "Herhangi bir şekilde gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil. Herhangi bir şekilde onlara karşı bir şey yapıldığı takdirde misliyle mukabele edeceğimizi de defaten söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bu ateşkesin sağlanabilmesi, akan kanın durabilmesi için süratle tarafların Soçi mutabakatındaki taahhütlerine uymasını bekliyoruz. Biz uyduk, diğer tarafların da uymasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız"

Moskova'daki görüşmeler hatırlatılarak bunların devam edip etmeyeceği sorusuna Akar, "Görüşmelerimiz tabii ki devam ediyor, edecek. Bu taleplerimizi tekrar tekrar gündeme getirdik, getirmeye devam edeceğiz" karşılığını verdi.

Astana Mutabakatı'nın 5. maddesine dikkati çeken Akar, ateşkesin sağlanabilmesi için garantör bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de ilave tedbirler alma konusunda yetkili olduğunu belirtti. Akar, şunları kaydetti:

"Biz orada ateşkesin sağlanması için ne gerekiyorsa bunu yapmaya çalışıyoruz, alanın kontrol edilmesine çalışıyoruz. Gerekirse oradaki muhaliflere veyahutta ateşkesi bozanlara karşı zor da kullanabileceğimizi ifade ettik, ifade etmeye devam ediyoruz. Bizim yaptığımız intikallerin başka bir amacı yok. Biz Suriye başta olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Biz bir an önce bölgede ateşkesin sağlanması, istikrarın sağlanması, anayasanın yapılması, meşru bir hükümetin seçilmesi ve bu meşru hükümet çerçevesinde istikrara kavuşmuş, demokratik ve istikrarlı bir Suriye'den bahsediyoruz. Bu bizim arzumuz, isteğimizdir. Bizim başka bir niyetimiz, maksadımız yok, çalışmalarımız bu istikamette. Avrupalı ve ABD'li dostlarımızın da taahhütlerine uymalarını, somut adımlar atarak sorumluluklarını yerine getirmelerini, üzerlerine düşeni yapmalarını bekliyoruz."

Kendisinin mevkidaşı ile birebir görüşmesinin olup olmayacağına yönelik soruyu ise Akar, "Her zaman mümkün. Bizim Rusya ile münasebetlerimiz bakan düzeyinde, askerden askere bu bağlamda devam etmekte, devam edecek bunlar" diye yanıtladı.

(AA)

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