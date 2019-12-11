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11 Aralık 2019 Çarşamba 21:51:18 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 21:55:02

Milli Savunma Bakanı Akar: F-35 projesi dısında bırakılmamız halinde baska arayıslara gireceğiz

Milli Savunma Bakanı Akar, "S-400 tedariki nedeniyle haksız ve stratejik ortaklık ruhuna aykırı bir şekilde F-35 projesi dısında bırakılmamız halinde ihtiyacımızı karsılamak icin doğal olarak baska arayıslara girmek zorunda kalacagız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığının 2020 yılı bütçesi üzerinde görüşmeler sürüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, burada yaptığı konuşmada, "S-400 tedariki nedeniyle haksız ve stratejik ortaklık ruhuna aykırı bir şekilde F-35 projesi dışında bırakılmamız halinde ihtiyacımızı karşılamak için doğal olarak başka arayışlara girmek zorunda kalacağız." dedi.

Akar, şöyle devam etti:

"FETÖ temizlendikçe güçlenen silahlı kuvvetlerimiz, milletimizle bütünleşerek, bugün her zamankinden daha etkin, caydırıcı ve saygın bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Amacımız bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına izin vermemektir."

AA

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