Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Akar, Esper görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde üzerinde mutabakata varılan; Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmanın, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, başarılı olmasının hedeflendiği vurgulandı.

Görüşmede, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde üzerinde mutabakata varılan Güvenli Bölge’nin tesisine yönelik çalışmanın, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, başarılı olmasının hedeflendiği belirtildi.

ABD’den taahhütlerini yerine getirmesinin beklendiği belirtildi. Türkiye'nin DEAŞ ile mücadele konusunda kararlığının devam ettiği ifade edildi.

Mutabakatta belirtildiği şekilde 120 saat içerisinde, PKK/YPG’nin Güvenli Bölge’den geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatının imha edilmesi faaliyetlerinin tamamlanmasının yakından takip edildiği bildirildi.

TSK unsurlarına karşı bir taciz, düşmanca hareket veya tutum olduğu takdirde Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullanacağına vurgu yapıldı.

AA-TRTHaber