Milli Saraylar bünyesinde danışmanlık ve ihtisas komiteleri kurulacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Cumhurbaşkanlığının yönetiminde bulunan saray, köşk, kasırlar, müzeler ve tarihi fabrikaların bünyesindeki taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları, tarihi bahçeler ve çevrelerinin bakım, onarım, restorasyon ve koruma hizmetlerinin bilimsel açıdan değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulunun yanı sıra Başkanlık bünyesinde danışmanlık ve ihtisas komiteleri de kurulabilecek.

Kararnamede, kurul üyeleri ile danışmanlık ve ihtisas komitesi üyelerine ödenecek ücretler de belirlendi.

Bu kapsamda ayda üçten fazla olmamak üzere her bir toplantı için Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu üyelerine 9 bin, danışmanlık komitesi üyelerine 7 bin 500 ve ihtisas komitesi üyelerine 6 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenecek.

Yapılan bir başka düzenleme ile Milli Saraylar'a bağlı Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığının görev alanına geleneksel el sanatlarının sürdürülmesine yönelik faaliyetler de eklendi.

Güvenlik ve emniyet hizmetlerine ilişkin düzenleme ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının yönetim ve sorumluluğunda bulunan saray, köşk, kasır, müzeler ve tarihi fabrikalar ile bina ve tesislerin iç güvenliği Başkanlık tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Başkanlık tarafından, dış güvenlik ve emniyet tedbirleri ise bulundukları ildeki kolluk kuvvetleri vasıtasıyla valiliklerce sağlanacak.

(AA)