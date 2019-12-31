2020 Milli Piyango sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekiliş 15.00'da başladı. 80 milyon TL değerindeki büyük ikramiye 20.30'da açıklandı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

İLK KEZ BASIN ÖNÜNDE YAPILDI

Milli Piyango İdaresi İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi Başkanı da olan Milli Piyango Çekiliş Heyeti Başkanı Ayşe Bulduk, yılbaşı öncesi test çekilişlerini bu yıl ilk defa basın önünde yaptıklarını söyledi.

Yıllardır aynı güven ortamında çekilişlerin gerçekleştirildiğini belirten Bulduk, "Türkiye'nin en güvenilir kurumları arasında olan Milli Piyango İdaresi ve çekilişler hakkında son dönemde ortaya çıkan spekülasyonları ve akıllardaki soru işaretlerini gidermek amacıyla test çekilişimizi, küre ve toplarımızın denetimlerini basın mensupları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyoruz." dedi.