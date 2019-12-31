  • Bist 100
    114425
  • Dolar
    5,9520
  • Euro
    6,6836
  • Altın
    290,9710
İstanbul
3 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tuvana Türkay kaç yaşında, kimdir? Tuvana Türkay O Ses Türkiye performansı haberimizde Tuvana Türkay kaç yaşında, kimdir? Tuvana Türkay O Ses Türkiye performansı haberimizde
Türk Askeri Libya'da neden önemli? Başkan Erdoğan 'icabet edeceğiz' demişti... Türk Askeri Libya'da neden önemli? Başkan Erdoğan 'icabet edeceğiz' demişti...
Marmara Adası sakinleri 53 saat sonra elektriğe kavuştu Marmara Adası sakinleri 53 saat sonra elektriğe kavuştu
Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar ve Gupse Özay O Ses Türkiye performansı izle Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar ve Gupse Özay O Ses Türkiye performansı izle
2020 Milli Piyango sonuçları açıklandı 2020 Milli Piyango sonuçları açıklandı
2020 Milli piyango sonuçları: Amorti numaraları ne? Milli Piyango büyük ikramiye numaraları ne? 2020 Milli piyango sonuçları: Amorti numaraları ne? Milli Piyango büyük ikramiye numaraları ne?
Vergi, resim ve harç istisnası belgeleri elektronik ortama taşınacak Vergi, resim ve harç istisnası belgeleri elektronik ortama taşınacak
Özge Özpirinççi kimdir, kaç yaşında? Özge Özpirinççi O Ses Türkiye performansı haberimizde Özge Özpirinççi kimdir, kaç yaşında? Özge Özpirinççi O Ses Türkiye performansı haberimizde
Şükrü Özyıldız kaç yaşında? Şükrü Özyıldız O Ses Türkiye performansı izle Şükrü Özyıldız kaç yaşında? Şükrü Özyıldız O Ses Türkiye performansı izle
Begüzar Korel kaç aylık hamile, kaç yaşında? O Ses Türkiye Begüzar Korel performansı Begüzar Korel kaç aylık hamile, kaç yaşında? O Ses Türkiye Begüzar Korel performansı
Afra Saraçoğlu kaç yaşında? Afra Saraçoğlu O Ses Türkiye performansı Afra Saraçoğlu kaç yaşında? Afra Saraçoğlu O Ses Türkiye performansı
Savunma Bakanlığı: 2019'un son teslimatını da gerçekleştirdik Savunma Bakanlığı: 2019'un son teslimatını da gerçekleştirdik
2019'un en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu 2019'un en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu
HADİ joker kodu 31 Aralık nedir? 31 Aralık HADİ ipucu haberimizde HADİ joker kodu 31 Aralık nedir? 31 Aralık HADİ ipucu haberimizde
Evde Tek Başına bu akşam hangi kanalda? Evde Tek Başına'nın afacanı Macaulay Culkin kimdir? Evde Tek Başına bu akşam hangi kanalda? Evde Tek Başına'nın afacanı Macaulay Culkin kimdir?
Değerli kağıt bedelleri belirlendi! Tebliğ, 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe giriyor Değerli kağıt bedelleri belirlendi! Tebliğ, 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe giriyor
EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, EDHO yeni bölüm ne zaman? EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, EDHO yeni bölüm ne zaman?
Badou Ndiaye transferi bitti! Yıldız orta saha Trabzonspor'da Badou Ndiaye transferi bitti! Yıldız orta saha Trabzonspor'da
Milli Savunma Bakanı Akar, 2019 yılını özetledi Milli Savunma Bakanı Akar, 2019 yılını özetledi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2019 yılını özetledi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2019 yılını özetledi
Milli Piyango şanslı rakamlar belli oldu! 2020 Milli Piyango canlı sonuçlar sorgulama ekranı Milli Piyango şanslı rakamlar belli oldu! 2020 Milli Piyango canlı sonuçlar sorgulama ekranı
Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu ne? 31 Aralık Organize İşler 2 hangi kanalda? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu ne? 31 Aralık Organize İşler 2 hangi kanalda?
Berrak Tüzünataç kimdir? O Ses Türkiye Berrak Tüzünataç kaç yaşında, boyu kaç? Berrak Tüzünataç kimdir? O Ses Türkiye Berrak Tüzünataç kaç yaşında, boyu kaç?
31 Aralık yılbaşı gecesi Kanal D'de neler var? Kanal D 31 Aralık yayın akışı haberimizde 31 Aralık yılbaşı gecesi Kanal D'de neler var? Kanal D 31 Aralık yayın akışı haberimizde

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Aralık 2019 Salı 20:44:13 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 21:11:07

2020 Milli Piyango sonuçları açıklandı

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekiliş 15.00'da başladı. 80 milyon TL değerindeki büyük ikramiye 20.30'da açıklandı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

İLK KEZ BASIN ÖNÜNDE YAPILDI

Milli Piyango İdaresi İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi Başkanı da olan Milli Piyango Çekiliş Heyeti Başkanı Ayşe Bulduk, yılbaşı öncesi test çekilişlerini bu yıl ilk defa basın önünde yaptıklarını söyledi.

Yıllardır aynı güven ortamında çekilişlerin gerçekleştirildiğini belirten Bulduk, "Türkiye'nin en güvenilir kurumları arasında olan Milli Piyango İdaresi ve çekilişler hakkında son dönemde ortaya çıkan spekülasyonları ve akıllardaki soru işaretlerini gidermek amacıyla test çekilişimizi, küre ve toplarımızın denetimlerini basın mensupları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyoruz." dedi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ