Milli Piyango Yılbaşı çekilişi başladı! Milli Piyango sonuçları saat kaçta, nereden açıklanıyor?

Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanıyor? gündemin en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Vatandaşların heyecanla ve büyük umutlarla beklediği Milli Piyango Yılbaşı çekilişi bugün saat 15:00'te başladı. Milli Piyango Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yılbaşı özel çekilişi, saat 15:00 itibari ile idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda gerçekleşiyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BAŞLADI

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi, Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet adresinde canlı olarak yayınlanıyor. Milli Piyango Yılbaşı çekilişi bugün saat 15:00'te başladı.

80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişlerin 20.00-21.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Milli Piyango yılbaşı özel bileti alan vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri de "Milli Piyango sonuçları kaçta açıklanıyor? Milli Piyango sonuçları nereden sorgulanıyor?" olarak karşımıza çıkıyor.

Milli Piyango İdaresi çekilişi tamamladıktan sonra verileri elektronik ortama aktaracak. Bu sürenini 2-3 saat sürmesi bekleniyor. Çekiliş 21.00'da biteceğinden sorgulama ekranının saat 00.00'a kadar açılması bekleniyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Milli Piyango bileti sorgulama işlemi “http://www.mpi.gov.tr/” üzerinden gerçekleştiriliyor. Sorgulama yapmak için; Şans oyunları arasından Milli Piyango sorgulama ekranı seçildikten sonra çekiliş tarihinin ve bilet numarasının sisteme girilmesi gerekiyor.

31-12-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi bu alan içerisinde yer alıyor. Tüm listeyi seçerek büyük ikramiyenin hangi il ve ilçelere çıktığı da öğrenebilirsiniz.