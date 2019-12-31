Milli Piyango bileti satın alan vatandaşlar için heyecanlı bekleyiş bugün sona eriyor. Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli Piyango çekilişi hangi kanalda? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine saatler kaldı. Bu gece 00.00'da yeni yıla giriliyor. Yeni yıla girmeden Milli Piyango çekilişini tamamlıyor. Çekilişi takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango çekilişinin saat kaçta ve hangi kanalda gerçekleşeceğini öğrenmek istiyor. Milli Piyango çekilişinin canlı yayınlanacağı kanal ve saat bilgisi haberimiz içerisinde yer alıyor.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi bugün saat 15.00'de başlayacak. Halka açık gerçekleştirilecek çekilişte büyük yılbaşı ikramiyesi, 2 adet amorti akşam 20.00 ile 21.00 arasında çekilecek.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

Milli Piyango çekilişi, Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet adresinde canlı olarak yayınlanacak. Çekilişleri canlı olarak izlemek isteyen kişiler, kurumun internet adresinden (mpi.gov.tr) canlı olarak izleyebilecek.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?

Milli Piyango bileti sorgulama işlemi "http://www.mpi.gov.tr/" üzerinden yapılabiliyor. Milli Piyango İdaresi çekilişi tamamladıktan sonra verileri elektronik ortama aktaracak. Bu sürenini 2-3 saat sürmesi bekleniyor. Çekiliş 21.00'da biteceğinden sorgulama ekranının saat 00.00'a kadar açılması bekleniyor.