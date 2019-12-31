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31 Aralık 2019 Salı 19:12:46 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 19:14:10

Milli Piyango canlı sonuçlar sorgulama ekranı! Milli Piyango ilk sonuçlar açıklandı mı?

Milli Piyango canlı sonuçlar sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango ilk sonuçlar açıklandı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Vatandaşların heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı. Milli Piyango çekilişi saat 15:00'de başladı. 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişlerin 20.00-21.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar "Milli Piyango canlı sonuçlar nereden sorgulanır?" merak ediyor. Milli Piyango canlı sonuçlar sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor...

Milli Piyango ilk sonuçlar açıklandı mı? merak ediliyor. Milli Piyango canlı sonuçlar sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı. Milli Piyango çekilişi saat 15:00'de başladı. 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar "Milli Piyango canlı sonuçlar nereden sorgulanır?" merak ediyor. Milli Piyango canlı sonuçlar sorgulama ekranı haberimiz içerisinde yer alıyor.

MİLLİ PİYANGO CANLI SONUÇ SORGULAMA EKRANI
 

MİLLİ PİYANGO CANLI İZLEME SAYFASI


 

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

Milli Piyango çekilişi, Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet adresinde canlı olarak yayınlanacak. Çekilişleri canlı olarak izlemek isteyen kişiler, kurumun internet adresinden (mpi.gov.tr) canlı olarak izleyebilecek.

MİLLİ PİYANGO İLK SONUÇLAR AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango bileti sorgulama işlemi "http://www.mpi.gov.tr/" üzerinden yapılabiliyor. Milli Piyango İdaresi çekilişi tamamladıktan sonra verileri elektronik ortama aktaracak. Bu sürenini 2-3 saat sürmesi bekleniyor. Çekiliş 21.00'da biteceğinden sorgulama ekranının saat 00.00'a kadar açılması bekleniyor. 

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