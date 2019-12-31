Milli Piyango bileti satışları merak ediliyor. Bugün büyük ikramiyeli Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi yapılıyor. Bilet almak isteyen ancak henüz satın almayan vatandaşlar bugün Milli Piyango biletlerini ne zamana kadar alabileceklerini, biletlerin ne zamana kadar satılacağını öğrenmek istiyor. Milli Piyango bileti en son ne zaman alınır? Milli Piyango bileti kaça kadar satılıyor? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Milli Piyango biletinin saat kaça kadar satıldığı ve Milli Piyango bileti ücretleri ile ilgili merak edilenler haberimizde..

MİLLİ PİYANGO BİLETİ KAÇA KADAR SATILIYOR?

Milli pİyango bileti almak isteyen vatandaşlar, Milli Piyango çekilişi başlamadan 1 saat önceye kadar Milli piyango bileti satın alabilir. Seyyar veya normal bayilerden milli piyango bileti alabilmek mümkün. Milli piyango bileti online sistem üzerinden de bilet satın alınabiliyor.

ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, “80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.” bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE KADAR?

ÇEYREK BİLET FİYATI NE KADAR?

Milli Piyango çeyrek bilet fiyatı 20 TL

YARIM BİLET FİYATI NE KADAR?

Milli Piyango yarım bilet fiyatı 40 TL

TAM BİLET FİYATI NE KADAR?

Milli Piyango tam bilet fiyatı 80 TL