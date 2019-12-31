Milli Piyango bileti en son ne zaman alınır? Milli Piyango bileti kaça kadar satılıyor?
Milli Piyango bileti en son ne zaman alınır? Milli Piyango bileti kaça kadar satılıyor? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bugün Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi yapılıyor. Bilet almak isteyen ancak henüz satın almayan vatandaşlar bugün Milli Piyango biletlerini ne zamana kadar alabileceklerini, biletlerin ne zamana kadar satılacağını öğrenmek istiyor. Milli Piyango biletinin saat kaça kadar satıldığı ve Milli Piyango bileti ücretleri ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor...
Milli Piyango bileti satışları merak ediliyor. Bugün büyük ikramiyeli Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi yapılıyor. Bilet almak isteyen ancak henüz satın almayan vatandaşlar bugün Milli Piyango biletlerini ne zamana kadar alabileceklerini, biletlerin ne zamana kadar satılacağını öğrenmek istiyor. Milli Piyango bileti en son ne zaman alınır? Milli Piyango bileti kaça kadar satılıyor? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Milli Piyango biletinin saat kaça kadar satıldığı ve Milli Piyango bileti ücretleri ile ilgili merak edilenler haberimizde..
MİLLİ PİYANGO BİLETİ KAÇA KADAR SATILIYOR?
Milli pİyango bileti almak isteyen vatandaşlar, Milli Piyango çekilişi başlamadan 1 saat önceye kadar Milli piyango bileti satın alabilir. Seyyar veya normal bayilerden milli piyango bileti alabilmek mümkün. Milli piyango bileti online sistem üzerinden de bilet satın alınabiliyor.
ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Milli Piyango Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.
Açıklamada, “80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.” bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.
MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE KADAR?
ÇEYREK BİLET FİYATI NE KADAR?
Milli Piyango çeyrek bilet fiyatı 20 TL
YARIM BİLET FİYATI NE KADAR?
Milli Piyango yarım bilet fiyatı 40 TL
TAM BİLET FİYATI NE KADAR?
Milli Piyango tam bilet fiyatı 80 TL
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Diyanet'ten yalanlama: "fıkıh dersi verecekleri" iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
- Ankara'da yılbaşı öncesi saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalandı
- Bakan Akar'dan yılbaşı mesajı: Kardeşlerimizin hakkını koruyacağız
- Muharrem İnce'den CHP'deki çete hakkında açıklama
- CHP'li İnce’den Kılıçdaroğlu’na yakın takip! 'Hele bir Kurultay gelsin’