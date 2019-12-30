2020 Milli Piyango amorti merak konusu oldu. Milli Piyango amorti nasıl olur? 2020 amorti ne kadar, amorti nedir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Milli Piyango yılbaşı özel bileti satın alan kimseler, çekiliş ve amorti ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak biliniyor. Milli Piyango çekilişinde 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış oluyor. 2020 amorti ile ilgili merak edilenler haberimizde..

AMORTİ NE KADAR? AMORTİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 31 Aralık’ta 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak. Haberimizde 2020 amorti açıklamaları yer alacak.

MİLLİ PİYANGO SON 2 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanıldı. Biletin çeyrek ya da yarım olmasına göre fiyat değişiyor.

MİLLİ PİYANGO SON 1 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 1 rakamına göre 70 TL ikramiye kazanıldı. Biletin çeyrek ya da yarım olmasına göre fiyat değişiyor.

AMORTİ NEDİR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Yani amorti çıkan biletiniz tam ise 70 lira, yarım ise 35 lira, çeyrek ise 17,5 lira ikramiye kazanmış olursunuz.