Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte 9 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları

Milli Piyango sonuçları belli oldu! 9 Ekim Milli Piyango çekiliş sonucu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango çekilişine katılan vatandaşlar sonucun açıklanmasını bekliyor. Milli Piyango'nun bu haftaki çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı. MPİ'nin Ankara'da bulunan Genel Müdürlük binasında, noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası ikramiye kazanan talihliler belli oldu. İşte Milli Piyango 9 Ekim çekiliş sonuçları

MİLLİ PİYANGO 9 EKİM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

9 Ekim Milli Piyango sonuçları:

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

031739

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

350028

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

078963 186015 228323 249041 260220 416811

481014 492907 549333 576249

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

023990 028027 059569 116163 129496 187863

244064 273307 287897 314224 318426 357648

362358 369220 381696 412565 413683 459996

513787 571550

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

10362 12864 16814 17858 21003 26493

36811 37001 38952 42324 52445 57610

66308 67247 71578 72809 77138 85168

90154 97425

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0244 1517 2672 4624 5062 5105

5977 6052 6851 7177 7332 7686

9032 9312 9314

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

038 100 353 496 580 642

760 827 886 963

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

01 08 17 34 37 43

58 96

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

0 8

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

001739 011739 021739 030739 031039 031139

031239 031339 031439 031539 031639 031709

031719 031729 031730 031731 031732 031733

031734 031735 031736 031737 031738 031749

031759 031769 031779 031789 031799 031839

031939 032739 033739 034739 035739 036739

037739 038739 039739 041739 051739 061739

071739 081739 091739 131739 231739 331739

431739 531739



MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI





MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişi, ayda 3 kere yapılmaktadır. Her ayın, 9’u, 19’u ve 29’unda düzenli olarak yapılırken; yalnızca yılbaşı çekilişine özel olarak 31 Aralık tarihinde ek yapılmaktadır. Bunun yanı sıra; Milli Piyango Genel Merkezi tarafından düzenlenebilecek farklı tarihlerde de yapıldığı görülmektedir. Her ay 3 kere düzenlediğiyle birlikte, eğer ilgili büyük ikramiyenin olduğu bilet satın alınmamış olursa, bir sonraki çekilişe direkt olarak devredilecektir. Bununla beraber, 18 yaşından küçük olanların kazandıkları bilet ikramiyeleri ödenmemektedir.



PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oyunu oynayabilir. Satış bayilerine giderek satın alabileceğiniz bir adet veya istediğiniz sayıdaki biletlerle direkt olarak oynama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ekstradan herhangi bir işlem yapmanıza gereken kalmayacak olan bu şans oyunu, tamamen şansınızın ne kadar olduğuyla bağlı olarak sizlere ikramiye kazandıracak oyunların başında gelmektedir. Alacağınız bilete vuracak olan ikramiye bedeli daha önceden belli olduğu gibi; zaten hazır basılı olan biletler üzerinden satın alıp gerçekleştirerek, ikramiye kazanma şansınızı deneyebilirsiniz. Özellikle 31 Aralık’ta çekilen Yılbaşı çekilişlerinde ciddi oranda ikramiye dağıtan ve şanslı bilete milyonların üzerinde ikramiye koyulmasıyla da, daha cazip bir oyun haline gelmektedir. Milli Piyango, ülkemizde uzun zamandır oynanan ve insanlara umut kapısı olarak sunulan bir oyundur.



En yüksek tutarlarda ikramiye kazanmak için uygun bir oyun olan ancak, her zaman tamamen şansınıza bağlı olduğu gibi; önceden ikramiyelerin biletler üzerinde belirlenmesi sebebiyle de, şansın dışına çıkmanıza olanak sunulmayan bir oyundur. Bunu göze aldığınız sürece kolaylıkla oynayabilirsiniz.