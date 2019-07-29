Milli Piyango 29 Temmuz sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango sonuçları sorgulama

Milli Piyango 29 Temmuz sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milli Piyango sonuçları sorgulama sayfası ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Şans oyunlarını yakından takip eden kimseler 29 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçlarını heyecanla bekliyor. En son gerçekleşen Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye 3 milyon TL kazandırmıştı. Büyük ikramiye çıkan biletin satıldığı yerler ise Ankara ve İstanbul idi. Peki, Milli Piyango 29 Temmuz sonuçları açıklandı mı? 29 Temmuz 2019 Milli Piyango çekilişi saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango sonuçları sorgulama sayfası ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'de başlayacak. Dolayısı ile Milli Piyango 29 Temmuz sonuçları henüz açıklanmadı.

Milli Piyango sonuçları canlı olarak takip edilebileceği gibi, çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango sayfasında yer alacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.