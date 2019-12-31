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31 Aralık 2019 Salı 15:05:44 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 15:07:52

Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene kaç para veriyor? Çeyrek bilete ne kadar çıkar 2020?

Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene kaç para veriyor? Çeyrek bilete ne kadar çıkar 2020? gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yerini aldı. Milli Piyango bileti satın alan vatandaşlar aldıkları biletin değerine göre numaraları tutturmaları halinde ne kadar ikramiye alacaklarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık’ta yapılacak olan çekilişin ardından ikramiyeler sahiplerini bulacak. Çekiliş sonrasında hangi bilete ne kadar ikramiye kazanıldığı sorgulama ekranından sorgulanabilecek. İşte Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene kaç para veriyor? sorularının yanıtı...

Milli Piyango çekilişi için geri sayım sona eriyor. Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene kaç para veriyor? Çeyrek bilete ne kadar çıkar 2020? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Milli Piyango bileti satın alan vatandaşlar aldıkları biletin değerine göre numaraları tutturmaları halinde ne kadar ikramiye alacaklarını öğrenmek istiyor. Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık’ta yapılacak olan çekilişin ardından ikramiyeler sahiplerini bulacak. Çekiliş sonrasında hangi bilete ne kadar ikramiye kazanıldığı sorgulama ekranından sorgulanabilecek. 

MİLLİ PİYANGO 2, 3, 4,5 BİLENE NE KADAR VERİYOR?

Her yıl rakamlara çıkan paralar değişiklik gösteriyor. 2020 Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene kaç para verildiği belli olduktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak. İşte geçen yılki Milli Piyango’nun sonuçları haberimizde yer alıyor.

MİLLİ PİYANGO SON 5 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 4 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 3 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 2 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 1 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 1rakamına göre 70 TL ikramiye kazanıldı.

AMORTİ NE KADAR VERİYOR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Yani amorti çıkan biletiniz tam ise 70 lira, yarım ise 35 lira, çeyrek ise 17,5 lira ikramiye kazanmış olursunuz.

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