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27 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 08:00:39

Milli otomobil vitrine çıkıyor! 58 yıllık rüya gerçek oluyor

Türk halkının heyecanla beklediği tarihi gün geldi. 1961 yılından sonra üretilen ilk yerli otomobil bugün görücüye çıkıyor. Başkan Erdoğan, prototip aracı dünyaya tanıtıp ilk test sürüşünü yapacak. 

Türkiye'nin, 29 Ekim 1961 yılında “Devrim”le başardığı “yerli otomobil üretme” hedefinin üzerinden 58 yıl geçti. İlk yerli Türk otomobil “Devrim”den 4 adet üretilmiş, ancak Türk sanayiinin gelişmesini engellemeye çalışanlar tarafından yapılan kara propaganda nedeniyle, proje kısa sürede rafa kalkmıştı. Aradan geçen yıllara rağmen Türkiye'nin ve Türk insanının yerli otomobil arzusu hiç dinmedi. Bu hayali gerçekleştirme sürecinin fitilini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ateşledi. 

DÜNYANIN GÖZÜ GEBZE’DE 

Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin liderliğinde başlayan yatırımcı arayışı kısa sürede tamamlandı. Erdoğan'ın önderliğinde 2 Kasım 2017’de kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin ilk prototipini üretti. Yerli otomobil, TOGG tarafından bugün Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenecek tanıtım toplantısıyla tüm dünyaya gösterilecek. Süreci başlatan Erdoğan, törenle yerli otomobilin örtüsünü kaldıracak.  

Otomobil Girişim Grubu’nun resmi Twitter sayfasından “Türkiye’nin Otomobili”nin elektrikle çalışma sistemini yansıtan 10 saniyelik bir video animasyon da yayınlandı. 

TEST SÜRÜŞÜ ERDOĞAN’DAN 

Erdoğan tanıtım toplantısının ardından, yerli otomobilin sürücü koltuğuna oturup Türkiye'nin bir başka gurur projesi Osmangazi Köprüsü'nden geçecek. Tamamen elektrikli motorla üretilecek yerli otomobil, otomotiv teknolojisindeki en son yenilikleriyle dünya devlerine rakip olacak. Tanıtımı yapılacak yüzde 100 elektrikli C-SUV modelin dışında, daha sonra üretilmesi planlanan sedan modele ilişkin detayların da paylaşılması bekleniyor. 

GELECEĞİN OTOMOBİLİ 

2022 yılında piyasaya sürülmeye başlanacak elektrikli yerli otomobil, başlangıçta C segmentinde elektrikli bir SUV’la piyasaya girecek. Takip eden yıllarda model sayısı 5'e çıkarılacak. “Türkiye’nin Otomobili” hayatı kolaylaştıran teknolojilere sahip olacak. Otomobil internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçebilecek. TOGG'un tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisiyle otomobil, fişte bırakılan ütüden, internette alışverişe kadar birçok konuda çözümler sunacak.

Aracın ön göstergesi tamamen dijital ekrandan oluşuyor. Kapı döşemelerinde ise Selçuklu mimarisi figürlerinin kullanıldığı görülüyor. 

İÇ TASARIM ÇOK BEĞENİLDİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), aracın dışından ve içinden yeni fotoğraflar yayınladı. TOGG, paylaşımları İstanbul'un fethi ve cumhuriyetin ilanına atıfla 14.53 ve 19.23'te yaptı. “TürkiyeninOtomobili”, “GönülleriFethedecek” ve “YeniliğeYolculuk” etiketleriyle yapılan paylaşımda, ilk kez aracın direksiyonu, ön konsolunu ve iç tasarımının bir kısmını gösteren bir fotoğraf tanıtıldı. Yerli otomobilin klima paneli dokunmatik ekrandan kontrol edilecek. Saat 19.23'te yapılan paylaşımda ise aracın, Osmangazi Köprüsü'nden geçerken kaydedilmiş 51 saniyelik ilk hareketli görüntüsü paylaşıldı. Brandayla örtülü olan otomobilin direksiyonundaki TOGG’un iç içe geçmiş T ve G harflerinden oluşan logosu dikkat çekti.

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