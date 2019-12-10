Milli Muharip Uçak projesiyle ilgili Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den flaş açıklama: Görüşme fırsatımız olabilir

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Türkiye ile Pakistan arasında Milli Muharip Uçak noktasında bir askerî iş birliği söz konusu olup olmadığıyla ilgili olarak “Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubat ayında Pakistan’a bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyareti sırasında bu konuda bir iş birliğinin olup olmayacağını görüşme fırsatımız olabilir. Askeri savunma sanayiinin geliştirilmesi ve ekonomik anlamda iş birliğinin artırılması konusunda görüşmeler yapılacak.” diye konuştu.

Asya’nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı kapsamında İstanbul’da bulunan Kureyşi, TM Dijital Haber Merkezi Kıdemli Editörü Yaser Emre’nin sorularını yanıtladı.

ABD-Taliban görüşmeleri, Keşmir sorunu ve iki ülke arasındaki ilişkilere değinen Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Türk halkına ve özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

Asya’nın Kalbi İstanbul Sürecini toplantısını nasıl değerlendiriyorsunuz? ABD-Taliban görüşmeleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

ASYANIN KALBİ İNSİYATİFİ

Türkiye’nin bu adımı, iyi bir adım olarak görülmektedir. Sekizincisi gerçekleşen toplantının ilki de İstanbul’da gerçekleşmişti. İstanbul deklarasyonunda açıkça gördüğümüz üzere Paragraf 49 çok açık ve anlamı yüksek bir izlenim ortaya koymaktadır.

Pakistan terörle mücadelede her zaman adım atmış ve adım atmaya da devam edecektir. Aynı zamanda uyuşturucunun sonlandırılmasında, doğal afetlere ve diğer olaylara karşı Pakistan gerekli adımları atmaya devam edecektir.

ABD-TALİBAN GÖRÜŞMELERİ

Pakistan, ABD ve Taliban arasındaki görüşmeleri memnuniyetle karşılamaktadır. Sonunda dünya bu sorunun askeri operasyonlarla çözülemeyeceğini anlamış oldu. Bu sorunun çözümünün tek yolu siyasi yollarla olur. “Sorun”, sorun olarak kabul edildiği zaman karşılıklı olarak görüşmeler başladı. Çözüm aşamasına birkaç adımla gelindi.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın konuşmaları ve Doha’da yürütülen görüşmeler bu anlamda önemliydi. Konunun artık anlaşıldığını düşünüyoruz. ABD ve Taliban’ın görüşmelerini sorunun çözülmesi açısından önemsiyoruz çünkü bu konu çözülmeden ilerlemenin olması mümkün değil.

KEŞMİR’DE NELER OLUYOR?

Hint işgali altındaki Cammu Keşmir’de çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bunları örneklendirmek gerekirse; 8 milyon kişi açık hava hapsinde yaşıyor ve bu insanların iletişimleri kesik bir durumda. Uluslararası medya ve aynı zamanda Hint medyasının bölgeye girmesi engelleniyor. Uluslararası aktivistlerin ve hatta ABD’li diplomatların bölgeye girmesine izin verilmiyor.

Üç aydan uzun süredir bölgede internet yok, GSM operatörleri bölgede hizmet veremiyor. Çocukların okula gitmesi engelleniyor. Hastaların ilaç ihtiyaçlarının karşılanması konusunda engelleme yapılıyor. Ölümleri raporlamıyorlar. Erkek çocukları evlerden toplanıp işkenceye maruz bırakılıyor. Genç kızlar ise aynı şekilde işkence ve tecavüzden geçiriliyor.

5 ilâ 10 bin arasında insan neden mahkûm edildiğini bilmeksizin hapishanelerde tutuluyor. İnsan hakları, daha önce dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş şekilde ihlal ediliyor.

Bu durumu BMGK’ya taşıdık ve bu konu şu an BMGK’nın ajandasında bulunuyor. Hindistan’ın BM’ye vermiş olduğu sözler var, ancak bu sözler Hindistan tarafından hala yerine getirilmedi.

Keşmir konusunda özellikle Türkiye’ye çok teşekkür ediyoruz. Bize her konuda desteklerini sağlıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BMGK’daki konuşmasında bölgedeki anlaşmazlığın giderilmesi konusunda yapmış olduğu konuşma çok önemliydi. Türkiye her zaman bizim yanımızda oldu ve özellikle bizim için çok önemli olan bu konuda sergilemiş olduğu tavırdan dolayı sizin aracılığınızla minnettarlığımızı iletmek istiyoruz.

“ERDOĞAN’IN PAKİSTAN ZİYARETİNDE ASKERİ İŞ BİRLİĞİNİ GÖRÜŞME FIRSATIMIZ OLABİLİR”

Türkiye’nin Milli Muharip Uçağı ve diğer askeri konularda Pakistan ile bir iş birliği söz konusu mu? İki ülke arasındaki savunma anlaşmaları artacak mı?

Pakistan’ın Türkiye ile saygın ve güvenilir bir ilişkisi var ve biz bu ilişkiden çok memnunuz. İş birliğimiz geçmişte de vardı gelecekte de olacaktır. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa savaş uçağı motoru olur, helikopter olur, Türkiye her zaman bizim yanımızda oldu.

Aynı şekilde Türkiye’nin ne zaman bir şey ihtiyacı olsa; bu bir proje olabilir veya uçağın geliştirilmesi olabilir, biz her zaman Türkiye’nin yanında olacağız.

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şubat ayında Pakistan’a bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyareti sırasında bu konuda bir iş birliğinin olup olmayacağını görüşme fırsatımız olabilir. Askeri savunma sanayiinin geliştirilmesi ve ekonomik anlamda iş birliğinin artırılması konusunda görüşmeler yapılacak.

“ARALIK AYININ ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA ANLAŞMA İMZALANACAK”

Türkiye, Malezya ve Pakistan İslamofobi’ye açıkça dikkat çeken ülkeler oldu. Bizim, İslam’ın bazı tarafların iddia ettiği gibi olmadığını göstermemiz gerekiyor. Çünkü gerçek İslam onların iddia ettiği gibi değil. İngilizce yayın yapan bir kanal oluşturduk ve burada İslam’ın gerçek anlamda ne olduğunu tüm dünyaya anlatacağız. Bu bağlamda da şu ana kadar üç teknik toplantı gerçekleştirdik. Aralık ayının üçüncü haftasında da bir anlaşma imzalanacak.

“TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Türk halkı ile çok özel ve anlamlı bir ilişkiye sahibiz. Bu ilişkinin ekonomik ve askeri iş birliği alanlarında da geliştirilmesini diliyoruz. Bu özel ilişkimizin gelecek yıllarda devam etmesini temenni ediyorum.







Kaynak: Aksam.com.tr