Milli Mücadele anıları Milli Kütüphane'de ziyarete açıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünde Milli Kütüphane koleksiyonlarındaki Milli Mücadele dönemi fotoğraf ve belgeleri, Başkentlilerin ziyaretine açıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Milli Kütüphane koleksiyonlarındaki fotoğraf ve belgeler gün yüzüne çıkarıldı.
Sergiyle yüz yıllık tarih ziyaretçilerle buluşturularak, koleksiyonlardaki fotoğraf, harita, belge, gazete, tablo, pul ve afişlerden hazırlanan foto bloklar, Milli Kütüphane'de ilgililerin beğenisine sunuldu.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın bugün açılışını yaptığı sergi, 6 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.
Sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas Kongresi ve sonrasında kaldığı oda, Sivas Kongresi heyeti, Atatürk ve Etnografya Müzesi, tren garı ile Gök Medrese fotoğrafları ziyaretçilerle buluştu.
Umumi Kongre Beyannamesi, 21 Eylül 1919 İdare-i Milliye ve Sabık Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey’in Sivas Valisi Sait Paşa'ya gönderdiği mektup zarfı gibi tarihi belgeler de sergideki eserler arasında yer alıyor.
(AA)
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