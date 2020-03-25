25 Mart 2020 Çarşamba 15:46:35 | Son Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 15:47:30
Milli Eğitim Bakanlığından Can Ataklı için suç duyurusu
Milli Eğitim Bakanlığından gazeteci Can Ataklı hakkında 'başörtülü öğretmene yönelik ifadeleri' nedeniyle suç duyurusu
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, gazeteci Can Ataklı hakkında "öğretmenin başörtüsü üzerinden dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlarından cezalandırılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
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