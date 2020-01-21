Milli Eğitim Bakanlığı'na FETÖ operasyonu
FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i görevde 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEB) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 7 ilde 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara, İstanbul, Kırşehir, İzmir, Kayseri, Aksaray ve Kahramanmaraş'ta operasyon yapıldığı kaydedildi.
11'i halen görevde bulunan şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
AA
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