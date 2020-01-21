Milli Eğitim Bakanlığı'na FETÖ operasyonu

  • Bist 100
    121951
  • Dolar
    5,9311
  • Euro
    6,5783
  • Altın
    296,4730
İstanbul
7 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Edirne'de kızını boğarak parçalara ayıran baba mahkemede inkar etti Edirne'de kızını boğarak parçalara ayıran baba mahkemede inkar etti
Beşiktaş Karius ile şimdiden yolları ayırma kararı aldı Beşiktaş Karius ile şimdiden yolları ayırma kararı aldı
Henry Onyekuru, 2 Şubat'taki Kayserispor maçında sahalara dönecek Henry Onyekuru, 2 Şubat'taki Kayserispor maçında sahalara dönecek
Başkan Erdoğan’a "Miçotakis sizinle arayı düzeltmek istiyor" diyen kim? Yunan gazeteci iki isim verdi Başkan Erdoğan’a "Miçotakis sizinle arayı düzeltmek istiyor" diyen kim? Yunan gazeteci iki isim verdi
Beşiktaş Abdullah Avcı'yla yola devam kararı aldı Beşiktaş Abdullah Avcı'yla yola devam kararı aldı
İstanbul'da FETÖ'ye mali yardımda bulunan 15 şüpheli hakkında operasyon İstanbul'da FETÖ'ye mali yardımda bulunan 15 şüpheli hakkında operasyon
Türk Eximbank'tan KOBİ'lere faiz indirimi Türk Eximbank'tan KOBİ'lere faiz indirimi
Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Şu an tek isteğim evlenmek Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Şu an tek isteğim evlenmek
ABD'de silah hakları eylemcileri sokağa döküldü ABD'de silah hakları eylemcileri sokağa döküldü
Cammu Keşmir'de güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma: 3 ölü Cammu Keşmir'de güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma: 3 ölü
Güney Kore Hürmüz Boğazı'na asker gönderiyor Güney Kore Hürmüz Boğazı'na asker gönderiyor
ABD'li uzman: Türkiye ve Rusya bölgede barışın sağlanması için yapılan çalışmalarda en önemli aktörler ABD'li uzman: Türkiye ve Rusya bölgede barışın sağlanması için yapılan çalışmalarda en önemli aktörler
Prens Harry ve Meghan Markle hakkında şok iddia! Ayrılmaları için tehdit edildiler Prens Harry ve Meghan Markle hakkında şok iddia! Ayrılmaları için tehdit edildiler
Sefirin Kızı tekrarı ne zaman? Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanı izleme linki Sefirin Kızı tekrarı ne zaman? Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanı izleme linki
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
Pakistan Afganistan sınırını hedef aldı: 200 roket fırlatıldı Pakistan Afganistan sınırını hedef aldı: 200 roket fırlatıldı
Bozuştuğu adamına sütyen giydirdi! 'Döner Kardeşler" mahkemede Bozuştuğu adamına sütyen giydirdi! 'Döner Kardeşler" mahkemede
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi yaşanıyor Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi yaşanıyor
İran, Tahran üzerinde düşürülen Ukrayna uçağının iki füzeyle vurulduğunu doğruladı İran, Tahran üzerinde düşürülen Ukrayna uçağının iki füzeyle vurulduğunu doğruladı
Yunan ekibi AEK'dan Caner Erkin'e sürpriz teklif Yunan ekibi AEK'dan Caner Erkin'e sürpriz teklif
FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan’ın yakını 26 kişinin isminin paylaştı FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan’ın yakını 26 kişinin isminin paylaştı
Paraguay'da 75 mahkum cezaevinden kaçtı Paraguay'da 75 mahkum cezaevinden kaçtı
Zahide Yetiş kaç yaşında? Zahide Yetiş nereli, kimdir? Zahide Yetiş kaç yaşında? Zahide Yetiş nereli, kimdir?
Yoldan geçen kadın, araçları taşan tutan gençleri anbean kaydetti Yoldan geçen kadın, araçları taşan tutan gençleri anbean kaydetti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ocak 2020 Salı 10:04:32 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 10:27:34

Milli Eğitim Bakanlığı'na FETÖ operasyonu

FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i görevde 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEB) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 7 ilde 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara, İstanbul, Kırşehir, İzmir, Kayseri, Aksaray ve Kahramanmaraş'ta operasyon yapıldığı kaydedildi. 

11'i halen görevde bulunan şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ