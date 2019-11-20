20 Kasım 2019 Çarşamba 16:01:41 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 16:09:59
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Konya Valiliğini ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya Valiliğini ziyaret etti. Sonrasında Valilik Toplantı Salonu'nda basına kapalı İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Selçuk, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'da, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nda (SOBE) incelemelerde bulundu.
Daha sonra Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret eden Bakan Selçuk, Valilik şeref defterini imzaladı.
Bakan Selçuk, ziyaretin ardından Valilik Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na da katıldı.
AA
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