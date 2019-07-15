Milli diriliş kucaklaşması

DÜNYAYA TARİHİ MESAJ

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli milletiyle kucaklaştı. Kanlı gecede Fetullahçı teröristlere karşı destan yazan halkı selamladı. Milli irade, liderleriyle Türkiye’yi parçalamaya çalışan tüm düşmanlara, üst akla, FETÖ ve PKK gibi maşalara Yenikapı’dan tarihi bir mesaj verdi.

TSK MİLLETİN EMRİNDE

Coşkulu kalabalığa hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, “Mustafa Kemal, Bandıma vapuruyla İstanbul’dan ayrılırken ne kadar umutluysa bugün milletimiz o kadar umutludur” diye konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu artık yeni bir Türkiye’nin olduğunu, MHP lideri Bahçeli ise emperyalizmin maşası Fetullah Gülen’in iblise ruhunu sattığını belirtti. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) devletin ve milletin emrinde olduğunu vurguladı.

15 TEMMUZ RUHU MİLAT

Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak darbe girişimi gecesi milli iradeyi göreve çağıran Erdoğan, Yenikapı’daki tarihi günde demokrasi nöbetlerinin taçlandırıldığını belirtti. Erdoğan, “Bu yakaladığımız birlik ve beraberlik ruhunu en iyi şekilde değerlendirerek 15 Temmuz ruhunu bir milat haline dönüştürmeliyiz. Bu millet esaret ve zilleti kabul etmez” dedi.