Milletin düşmanı Müjdat Gezen: Bu Abdülhamid Atatürk meselesidir

Müjdat Gezen’in yaptığı bir basın toplantısı sırasında eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’ya hakaret ettiği iddiasıyla “hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya hakkında zorla getirme kararı bulunan Müjdat Gezen avukatı Celal Ülgen ile birlikte katıldı. Burhan Kuzu’nun avukatı Cüneyd Gülcan da salonda hazır bulundu.

AYLIK GELİRİ 10 BİN LİRAYMIŞ!

Kimlik tespiti sırasında sanatçı olduğunu söyleyen Müjdat Gezen, aylık gelirinin 10 bin lira olduğunu belirtti.

"BU ABDÜLHAMİD ATATÜRK MESELESİDİR"

Müjdat Gezen, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Adalet tecelli etti, mutluyuz. Ne diyelim Bu mesele aslında Burhan Kuzu Müjdat Gezen meselesi değil, Abdülhamid Atatürk meselesidir" sözlerini sarfetti.

"SANIĞIN PİŞMANLIĞINI İFADE ETMESİNİ BEKLERDİK"

Bunun üzerine söz alan Kuzu’nun avukatı Gülcan, “Sanık hakkındaki şikayetimiz devam ediyor. Sanık savcılık ifadesinde "ağzıma geleni değil aklıma geleni söylüyorum" demiştir. Bu kapsamda bilinçli olarak hakaret etmiştir. Karşılıklı hakaret bulunmamaktadır. 75 yaşındaki söz üstadının kullandığı cümlede kastettiği sözlerle ilgili çark etmesini değil burada pişmanlığını ifade etmesini beklerdik” dedi.

Müjdat Gezen ise söz alarak, “Acaba Burhan Kuzu bana ettiği hakaretlerden dolayı özür dileyip pişmanlığını ifade etmiş midir?” diye sordu.

NE OLMUŞTU?

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yapılan kundaklama olayının ardından bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan beyanlarında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Müjdat Gezen hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu, dosyayı Uzmanlaştırma Bürosu'na göndermiş ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmemişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Müjdat Gezen hakkında "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İHA-DHA