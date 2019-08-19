19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:03:15 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:08:54
'Millet iradesi asla terör vesayetine terk edilemez'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 3 ilimize kayyum atanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu "Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır. Millet iradesi asla terör vesayetine terk edilemez" dedi.
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- 'Millet iradesi asla terör vesayetine terk edilemez'
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