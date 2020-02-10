10 Şubat 2020 Pazartesi 14:00:17 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 14:33:23
Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü PKK/YPG, Afrin'de 8 sivili katletti, 7 sivili de yaraladı
Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Afrin şehir merkezinde mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyondaki EYP’yi patlatan teröristler, 8 masum sivili katlederken aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivili de yaraladı." açıklamasında bulundu.
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