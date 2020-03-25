Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Mart 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır" denildi.

Açıklamada, derin bir acı ve üzüntüye neden olan olayda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı dileğinde bulunulurken, yaralı askerler için de acil şifa dilekleri iletildi.

8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki unsurlarımıza taciz atışı yaparak 2 personelimizi şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edildi. PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

AA