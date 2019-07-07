07 Temmuz 2019 Pazar 09:30:06 | Son Güncelleme: 07 Temmuz 2019 Pazar 09:41:02
Terörist elebaşı Mihraç Ural ağır yaralı iddiası
Reyhanlı'da 2013 yılında 52 kişinin öldüğü bomba yüklü 2 araçla düzenlenen saldırının faili olan 'Acilciler' olarak bilinen örgütün elebaşlarından terörist Mihraç Ural'ın, dün Lazkiye bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralandığı iddia edildi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terörist Mihraç Ural, dün Lazkiye kırsalındaki rejim birlikleriyle görüşmelerinin ardından ayrılırken, Meydani bölgesinde önceden döşenen patlayıcı, aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada ağır yaralandığı bildirilen Mihraç Ural, bölgedeki Meydani'de bulunan hastanedeki ilk müdahalesinin ardından donanımlı bir hastaneye sevk edildi.
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