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26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:59:29 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:04:41

Migros okul malzemeleri 2019 geldi mi? Migros kırtasiye malzemeleri kataloğu yayında

Migros okul malzemeleri 2019 geldi mi? Migros kırtasiye malzemeleri kataloğu yayınlandı mı? arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için geri sayımın başlaması ile öğrenci ve veliler okul hazırlıklarına başladı. Öğrenciler için en heyecanlı anlardan biri olan okul alışverişi için kollar sıvandı. Öğrenci ve velileri uygun fiyatlı ve kaliteli okul malzemeleri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bu kapsamda Migros'a okul malzemelerinin gelip gelmediğini merak edenler internet üzerinde yaptığı aramaları yoğunlaştırdı. Migros'ta hangi okul eşyaları ne kadar? Migros kırtasiye malzemeleri kataloğuna haberimizden erişim sağlanabiliyor.

Migros okul malzemeleri 2019 geldi mi? Migros kırtasiye malzemeleri kataloğu yayınlandı mı? arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için geri sayımın başlaması ile öğrenci ve veliler okul hazırlıklarına başladı. Öğrenciler için en heyecanlı anlardan biri olan okul alışverişi için kollar sıvandı. Öğrenci ve velileri uygun fiyatlı ve kaliteli okul malzemeleri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bu kapsamda Migros'a okul malzemelerinin gelip gelmediğini merak edenler internet üzerinde yaptığı aramaları yoğunlaştırdı. Migros'ta hangi okul eşyaları ne kadar? Migros kırtasiye malzemeleri kataloğuna haberimizden erişim sağlanabiliyor.

MİGROS OKUL MALZEMELERİ 2019 KATALOĞU

Migros'a gelen kırtasiye ürünlerinin yer aldığı katalog yayınlandı. Çeşitli okul malzemeleri Migros marketlerdeki yerini aldı. Okul malzemelerini Migros'tan satın almak isteyenler markete gidebildiği gibi sanal alışveriş de yapabiliyor.

Migros'ta; School Time Tahta Kalemi Set 3 Tahta Kalemi Silgi 7,5 TL'den, Umix Şekilli Silgi 9,90 TL'den, sayı fasulyesi ve sayı çubuğu 4,90 TL'den, Faber Castell Style Silgili Kurşun Kalem 4'Lü 8,50 TL'den, 30 cm'lik tahta cetvel 6,50 TL'den, Pritt Mini Silgi 10'Lu 7,25 TL'den, Faber Castell Boyama Çantası Kitap Hediyeli 89,90 TL'den, Faber Castell Apple Kalemtıraş 6,25 TL'den ve Ark Çantalı Okul Seti 17 Çeşit 79 Parça 39,90 TL'den satılıyor.

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