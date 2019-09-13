MHP'den kadına yönelik şiddete karşı sempozyum

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, 19-20 Ekim'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde Ankara'da yapılacak "1. Ulusal MHP KAÇEP Toplum, Kadın ve Şiddet Sempozyumu" hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Bahçeli'nin sempozyumun açılışında kadına yönelik şiddetin önlenmesi temalı bir konuşma yapacağını belirten Depboylu, alanında uzman akademisyenlerin bildiri sunacağını, kadın milletvekilleri, kadın gazetecilerin yanı sıra Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in de katılımcılara sesleneceğini söyledi.

Depboylu, sempozyumun kadın cinayetlerinin arttığı bir döneme denk geldiğine dikkati çekerek "Öyle bir zamana denk geldi ki sempozyumun tarihi. Keşke bu kadar kadın cinayeti olmasaydı üst üste ama tam da sorunun yükseldiği sırada bizim sempozyumumuz ilaç gibi çözüm üretme noktasında devreye girecek." ifadelerini kullandı.

"Ortaya çıkan bilimsel bilgilerle kanun teklifleri sunacağız"

Depboylu, sempozyum sırasında sunulan çözüm önerileri ve bildirilerden yola çıkacak MHP milletvekillerinin, TBMM'nin açılmasının ardından kanun teklifleri sunacaklarını kaydetti.

Kadına yönelik şiddetin araştırılmasının önemine dikkati çeken Depboylu, "Kadına yönelik şiddette sunulan bazı sebepler var. Boşanmak istedi, o oldu bu oldu. Hiçbir bahane şiddetin gerekçesi olamaz. Öfke normal bir duygudur ama şiddet seçilmiş bir davranıştır. O sebeple çok yönlü ele alınması lazım." diye konuştu.

Güçlü bir kadının güçlü bir aile olacağına işaret eden Depboylu, "O açıdan kadını güçlendirmek gerekir ama şiddeti genel boyutta da ele almamız gerekiyor. Hayvana zulüm eden var, erkekler arasında tartışma var, trafik yüzünden, park yeri yüzünden var. Bütün bunları ele aldığımızda şiddeti genel boyutta da ele almamız önemli." ifadelerini kullandı.

Depboylu, bu konuda medyanın çok hassas davranmasını istedi. MHP'nin insanların sosyal ve psikolojik olarak güçlendirilmesi gerektiği kanaatinde olduğunu dile getiren Depboylu partisinin hazırladığı Ruh Sağlığı Yasa Teklifi'ni hatırlattı.

Şiddetin artış nedenlerinin çok yönlü araştırılması gerektiğini belirten Depboylu sözlerini şöyle tamamladı:

"Topluma baktığımızda kültürel değerlerimizin bugün daha yozlaşmaya meyilli olduğunu görüyoruz. Yine burada sosyal destek ağlarını insanlar kaybediyorlar. Medyanın da etkisi var, internet, sosyal medyanın çok etkisi var. Değerler eğitimde zayıf kaldık. Çocuklara daha çok sınav odaklı yaklaştık. Bugün geldiğimiz nokta tahammülsüz, öfke kontrolünü bilmeyen, duygularını ve davranışlarını denetleyemeyecek kadar tepkisel davranan insanların varlığı."

(AA)