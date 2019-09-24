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24 Eylül 2019 Salı 15:41:09 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 15:45:06

MHP'den IMF açıklaması: Kapalı kapılar ardında gizli bir görüşme hoş bir şey değil

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, IMF yetkilileriyle görüşen CHP ve İYİ Partili isimlere tepki göstererek, "Etik açısından kapalı kapılar ardında gizli bir görüşme hoş bir şey değildir. Birçok soru işaretleri uyandırır." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yıldırım, IMF'nin geçmiş dönemlerde Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarıyla ve meslek kuruluşlarıyla görüşerek kendisine göre bazı analizler yaptığını dile getirdi.      

Yıldırım, IMF heyetinin Türkiye'de siyasi parti temsilcileriyle görüşmesi halinde devlet yetkililerinin buna yönelik bilgilendirilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:      

"Devletin bilgilendirilmesi gerekir. Hükümet bir tarafa Ekonomi Bakanlığı'nın bilgili olması gerekir. Yapılan görüşmelerle ilgili bilgi verilmeli. Biz Alparslan Türkeş'in talebesiyiz. Başbuğ'dan bir şey öğrendik. Eğer bir siyasi parti bir elçi ile görüşürse veya herhangi bir devlet başkanı Türkiye'ye geldi bir siyasi parti ile görüşürse onun tutanaklarını Dışişleri Bakanlığı'na gönderilir. 'Biz görüştük, böyle böyledir' diye. Bu bir devlet geleneği ve terbiyesidir. Etik açısından kapalı kapılar ardında gizli bir görüşme hoş bir şey değildir. Birçok soru işaretleri uyandırır. Acaba ne görüşüldü?"      

 - "IMF ile görüşüyorlar diye suçlama vardı"      

 "Yani ekonomi batsın, yansın bunlar sıkıntıya düşsün de ne olursa olsun mantığı. Acaba IMF ile ne görüştüler şimdi?" diyen Yıldırım, " Bir taraftan suçlama vardı. Hükümet IMF ile gizli görüşüyor diye. Ama böyle bir gizli görüşmeyi öğrendik. Bu etik açısından uygun değildir. Bir şeyi iteleme var. Neyi itekleme var? Türkiye'de ekonomi bozulursa hükümet zor durumda kalır. Ona göre bir alternatif gelişir mi? Hesap bu. Yani Tayyip Erdoğan'a düşmanlık devlet düşmanlığı haline geldi. Bu hoş bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.      

 - "Merkez Bankasındaki değişim doğru adımmış"      

IMF yetkilileriyle görüşmede İYİ Parti Milletvekili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve CHP Sözcüsünün yer aldığını hatırlatan Yaşar Yıldırım, şunları kaydetti:      

 "O yönden bir yönlendirme var. Umutla dolar niye çıkmıyor, faiz niye iniyor gibi? Merkez Bankası Başkanının alınmasına CHP şiddetle tepki göstermişti. Müdahale ediyorsunuz diye. Şu anda 6 puan düştü faizler, dolarda yükselme yok aşağı iniyor. Demek ki yapılan haklı bir adımmış. Şimdi bu doğrular böyle giderken ekonomide kıpırdanma başlarken, 2020'nin büyüme yılı olacağı gözlenirken siz IMF ile bu tür sorular sorarak ekonomi kötüye gitsin, üretim az olsun, dolar yükselsin, kriz çıksın bize de bir yer açılsın diye bekliyorsunuz. Bu siyaseten hoş bir şey değil. 'Biz CHP'ye yakıştıramadık' diyeceğiz ama CHP'nin bütün siyaseti kriz üzerine. Ona yakışır mı? Yakışır."      

 

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