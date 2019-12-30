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30 Aralık 2019 Pazartesi 13:26:40 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 13:31:50

MHP'den erken seçim çıkışı: Olacağına da hiç ihtimal vermiyoruz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, erken seçim söylentileriyle ilgili son noktayı koyarak, " Türkiye seçime değil, bir an önce insanımızın yaşadığı sorunların çözümüne yoğunlaşmalı. Yani erken seçim ihtiyacı yok, olacağına da hiç ihtimal vermiyorum" açıklamasında bulundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, partisinin il başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kalaycı, erken seçim ile ilgili soru üzerine “Türkiye’nin bir erken seçime ihtiyacı yok. Zaten son 5 yılda 7 seçim mi ne yaptık. Bir de istikrara ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’yle de bu istikrarın sağlandığını hep ifade ettik. O nedenle Türkiye seçime değil, bir an önce insanımızın yaşadığı sorunların çözümüne yoğunlaşmalı. Bir an önce bu sorunları çözmeliyiz. Yani erken seçim ihtiyacı yok, olacağına da hiç ihtimal vermiyorum” dedi.

"TÜRKİYE'NİN YENİ BİR PARTİYE İHTİYACI YOK" 

Bir gazetecinin, yeni kurulan partilerin geleceklerinin nasıl olacağını sorması üzerine Kalaycı, “Yeni partilerin durumunu soruyorsunuz, ‘Geleceği nasıl?’ diye Geçmişlerini gördük, yani geleceklerine ne diyelim. Türkiye’nin aslında yeni partiye ihtiyacı yok. Bir dünya parti var zaten şu an da yasal olarak faaliyet gösteren. Ama şu üzücü tabii, hani bir vefa duygusu gösterilmiyor. AK Parti’den ayrılış gerekçelerini vatandaşımız tam bilmiyor. Sahada konuşuyoruz insanımızla, vatandaşımız bilmiyor. Getirdikleri eleştirilere bakarsanız klişe, ezber şablonlar ifade ediliyor. Aynı CHP’nin ifade ettiği, HDP’nin ifade ettiği söylemler içindeler. Daha önceki gün Babacan’ın açıklamalarına baktım, çok şaşırdım. Yani Selahattin Demirtaş’ı savunuyor, kayyum atamalarını eleştiriyor, hakikaten gezi olaylarını savunuyor ki gezi olaylarının olduğu dönemlerde kendisi başbakan yardımcısıydı, ekonomiden sorumlu bakandı, bu olayların gerisinde dış güçlerin olduğunu söyleyip, onlara ağır eleştiriler yükleyen kendisi. Yani bunları eleştirirken biraz tutarlı olmak lazım, geçmişte kendinin olduğu dönemle bu dönemi, hele ki yaşadığımız bu beka düzeyindeki olayları da göz ardı ederek bir değerlendirme yapmak doğru olmaz” şeklinde konuştu.

  

 

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