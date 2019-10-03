MHP'den 'Devlet Bahçeli' açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, akşam saatlerinden itibaren bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin haberler yer aldığını belirtti.

Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Kemal Özkiraz isimli bir müptezelin odağında olduğu anlaşılan spekülasyon ve kaos amaçlı bu tür uydurma haberlere itibar edilmemelidir. Camiamızda infial yaratmak, fitne ateşini harlamak için ortaya atılmış olan bu maksatlı iddia, alçakça üretilmiş bir yalandan ibarettir.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye'se sürükleyecek, meydanı boş bulmayı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar iyidir."

AA