06 Ekim 2019 Pazar 13:26:50 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 13:28:28
Son Dakika Haberi... MHP'den ABD'ye tepki: Özürle geçiştirilemez
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "ABD'nin yaptığı özürle geçiştirilecek hadise değil. ABD, genel başkanımızdan direkt özür dilemeli." dedi.
CNN Türk canlı yayınına bağlanan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "ABD'nin yaptığı özürle geçiştirilecek hadise değil. ABD, genel başkanımızdan direkt özür dilemeli." dedi.
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