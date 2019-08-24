  • Bist 100
    97149
  • Dolar
    5,7635
  • Euro
    6,4297
  • Altın
    279,1970
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Telefon direğinde mahsur kalan kedi saatler sonra kurtarıldı Telefon direğinde mahsur kalan kedi saatler sonra kurtarıldı
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu tatil fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı! Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu tatil fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!
Trump, Çin'in ek gümrük vergilerine misilleme olarak gümrük vergilerini yüzde 5 arttırdı Trump, Çin'in ek gümrük vergilerine misilleme olarak gümrük vergilerini yüzde 5 arttırdı
Beşiktaş Maxime Gonalons'ı transfer ediyor Beşiktaş Maxime Gonalons'ı transfer ediyor
Günlük burç yorumları 24 Ağustos 2019! Bugünkü burç yorumları yayında Günlük burç yorumları 24 Ağustos 2019! Bugünkü burç yorumları yayında
Fenerbahçe Gustavo ile ücrette anlaştı Fenerbahçe Gustavo ile ücrette anlaştı
İspanyol basınından Fenerbahçe'ye golcü iddiası İspanyol basınından Fenerbahçe'ye golcü iddiası
Sağlık ocakları Cumartesi açık mı? Sağlık Ocakları hafta sonu açık mı? Sağlık ocakları Cumartesi açık mı? Sağlık Ocakları hafta sonu açık mı?
İzmir'de "çağdaş" insanlar şiddet gören kadınlar için kulaç atmaya başladı İzmir'de "çağdaş" insanlar şiddet gören kadınlar için kulaç atmaya başladı
Ordu'da sağanak etkili oldu Ordu'da sağanak etkili oldu
Bakan Koca'dan 'balık pulu' hastalarına müjde Bakan Koca'dan 'balık pulu' hastalarına müjde
SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak zammı! Milyonların beklediği Ocak zammı ne kadar olacak? SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak zammı! Milyonların beklediği Ocak zammı ne kadar olacak?
MHP'den ABD'ye sert tepki MHP'den ABD'ye sert tepki
İrfan Can Kahveci sıradaki hedefini açıkladı İrfan Can Kahveci sıradaki hedefini açıkladı
Cezaevinden çıkan "torbacı" hanımını vurdu! Bakın nerede yakalandı Cezaevinden çıkan "torbacı" hanımını vurdu! Bakın nerede yakalandı
Trabzonspor Novak'ın sözleşmesini uzatıyor Trabzonspor Novak'ın sözleşmesini uzatıyor
Göbeklitepe'de ilk sıcak hava balonu havalandı Göbeklitepe'de ilk sıcak hava balonu havalandı
İtalya'dan Gary Medel için teklif geldi İtalya'dan Gary Medel için teklif geldi
Başkan Erdoğan Rize'de vatandaşlarla bir araya geldi Başkan Erdoğan Rize'de vatandaşlarla bir araya geldi
Fenerbahçe'den Alman yıldızı için kiralık teklifi Fenerbahçe'den Alman yıldızı için kiralık teklifi
Hindistan yönetimi Ankara'daki büyükelçiliği önünde protesto edildi Hindistan yönetimi Ankara'daki büyükelçiliği önünde protesto edildi
İşte cinayet anı İşte cinayet anı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz
Dağa kaçırıldığı iddia edilen gencin nişanlısından yalanlama Dağa kaçırıldığı iddia edilen gencin nişanlısından yalanlama

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:34:02 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:35:43

MHP'den ABD'ye sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasına ilişkin açıklamaları, tarafımızdan en yüksek dereceden reddedilmektedir." ifadelerini kullandı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin, geçtiğimiz ay 96. yılını geride bıraktığı Lozan Antlaşması ile tüm dünyaya haklı ve meşru bağımsızlığını haykırdığını belirtti.

"Gerek Türkiye Cumhuriyeti devletinin sınırları gerek dünya ülkeleriyle eşit statüsü ve azınlıklar konusu bu anlaşma ile kesin ve tartışma kabul etmez bir şekilde karara bağlanmıştır." değerlendirmesinde bulunan Büyükataman, şunları kaydetti:

"KİMSENİN HADDİNE DEĞİL"

"Lozan hükümlerinin yurt içinde ve dışında tartışılmaya açılmasını iyi niyetle izah etmek mümkün değildir. Özellikle NATO'da birlikte yer aldığımız, sözde dost ve müttefik ABD'nin Lozan'a aykırı tutum ve davranışlarını kabul etmek mümkün değildir. Bu meyanda ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasına ilişkin yaptığı açıklamalar tarafımızdan en yüksek dereceden reddedilmektedir.

'Türkiye'nin demokrasiye bağlılık çerçevesinde bu meseleyi çözmesini umut ediyoruz. Kürt azınlıkla olan ilişkilerinde her zaman hoşgörülü bir yaklaşımı teşvik ediyoruz.' deme cüretini gösteren Sayın sözcünün ifadelerinin içeriğindeki marazlar bir yana bu meseleye dair açıklama yapması dahi demokratik bir cumhuriyet olan Türkiye'nin iç işlerine, hukukuna müdahale anlamına gelmektedir ki bu hiçbir ülkenin, kişinin haddine değildir."

Lozan'da, Türkiye'de yaşayan Müslümanların azınlık kabul edilemeyeceği, azınlıkların yalnızca Hristiyan vatandaşları kapsayacağı, bunların da demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına tabi olduğunun karara bağlandığını hatırlatan Büyükataman, "Türk milletinin şerefli bir parçası olan Kürt kökenli kardeşlerimizi ayrıştırma çabaları uluslararası hukuka aykırılık teşkil etmektedir. ABD bu kara propagandayı ve sınırlarımızın bir kısmını da içine alan 4 ayaklı sözde Kürdistan hülyası görmeyi bir an önce bırakmalı, dost ve müttefik gibi davranmalıdır. ABD illa bir azınlık ve insan hakları meselesi konuşmak istiyorsa kendileriyle tarih kitaplarının her bir sayfasında yer alması gereken insan hatta doğa katliamlarını konuşabiliriz. Ya da tarihleriyle yüzleşmek istemiyorlarsa tenlerinin renginden dolayı hala ikinci sınıf insan muamelesi gören, sokak ortasında katledilen, pek çok temel hak ve özgürlükten mahrum bırakılan vatandaşlarının durumunu oturup değerlendirebiliriz." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin önce kendi işine bakması, kendi topraklarında yaşayan insanların haklarını teslim etmesi gerektiğini belirten Büyükataman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, Diyarbakır, Van ve Mardin'deki vatandaşlarımızı bizden daha fazla seviyor ve düşünüyor değildir. Türkiye, ABD'nin bataklığa çevirdiği Ortadoğu ülkelerinden biri de değildir. Türkiye bugün kanın, gözyaşının dinmediği Ortadoğu'yu ve dahi dünyanın yarısını adaletle yönetmiş bir devletin devamı ve bu millet, yeryüzüne adalet götürmeyi milli ülkü olarak gören necip Türk milletidir.

Hal böyle iken, terörün belediyeler, vakıflar, dernekler eliyle aziz milletimize zarar vermesine, Haçlı kalıntılarının yurdumuzu Ortadoğu'nun bataklığına benzetmesine maşalık yapmasına müsaade edecek değiliz. Türkiye, kanunlarına dayanarak Diyarbakır, Van ve Mardin'de vatandaşlarımızın hukukunu korumak ve hizmet alma hakkını yerine getirmek üzere kanunlarına dayanarak gereğini yapmıştır. Kimse Türkiye Cumhuriyeti devleti ile yumurta tokuşturmaya kalkışmasın, zira Türk devletinin yumurtası çeliktendir."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ