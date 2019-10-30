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30 Ekim 2019 Çarşamba 14:05:34 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 14:06:47

MHP'den ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, "ABD'nin Türkiye ile varılan mutabakata rağmen Temsilciler Meclisi'nde 'Türkiye'ye yönelik yaptırımları teşvik edici' kararlar alması, huylunun huyundan vazgeçmeyeceğini ifade etmemektedir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin tam bağımsızlığından ve çağa yön vermek üzere yola çıkmasından rahatsız olan ülkelerin kurmak istediği terör kuşağını, Türkiye'nin yardığını belirtti.

Türkiye'nin 5 bin yıllık şerefli mazisinin, güçlü mirasının farkında olan Avrupa ve ABD'yi saran panik havası ve korku nöbetlerinin çaresizliklerinin göstergesi olduğunu ifade eden Ataman, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye-Suriye sınırını Irak'a kadar terörden temizleme hamlesinin başladığını ve kısa süre içerisinde önemli mesafe kat edildiğini vurguladı.

Ataman, şunları kaydetti:

"PKK/YPG/PYD'yi tırlar dolusu ağır silahla donatan ABD'nin yanı sıra Rusya ile yapılan mutabakatlar neticesinde sınır güvenliğimiz ve Türkiye’de yaşayan Suriyeli geçici sığınmacıların yerleştirilmesi için kurulacak olan güvenli bölge konusunda önemli kazanımlar elde edilmiştir. Türkiye daha yolun başındadır, diplomatik adımlarla askeri tedbirleri aynı derecede önemseyerek gayesine ulaşacaktır.

Uzun yıllar boyunca yaptıkları üzere besledikleri, semirttikleri terör örgütleri marifetiyle Türkiye'yi sınırları içinden ve dışından tehdit eden terör belasıyla oyalayıp güçsüzleştirmek, ayağa kalkmasını engellemek Avrupa ve ABD'nin temel politikası olmuştur. Batı, Türkiye'yi terör belası ile uğraştırıp Doğu Akdeniz'deki zengin rezervlerle enerji sorununa kökten çözümler üretmesine mani olmaya çalışmaktadır. Türk milleti, oyunun farkında olduğu gibi bu oyunu bozacak güce de kararlılığa da sahiptir."

Önceleri terör örgütleri ile yetindikleri halde bugün terör devletleri projesini hayata geçiren Batı zihniyetinin, yenilmeye mahkum olduğunun altını çizen Ataman, "ABD'nin Türkiye ile varılan mutabakata rağmen Temsilciler Meclisi'nde 'Türkiye'ye yönelik yaptırımları teşvik edici' ve 'sözde Ermeni soykırımını tanıyan' kararlar alması huylunun huyundan vazgeçmeyeceğini ve bin defa tövbe etseler de tövbelerini tutmayacaklarını göstermesinden başka bir mana ifade etmemektedir. Bizim için yok hükmündedir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin başta Irak ve Afganistan olmak üzere katlettiği insanların hesabını vermesi gerekirken, temiz Türk tarihine saldırmasının akla ziyan olduğunu belirten Ataman, Orta Doğu'da iç savaşlarla hayatını kaybeden milyonlarca insanın da katilinin Amerika, terör ve soykırım ifadesinin de ABD'nin dış politikasının temel prensibi olduğunu kaydetti.

"Devletler mücadelesinde hak, rica ile alınmaz"

Ataman, ABD'de yaklaşan seçimlerin malzemesi haline getirilen sözde Ermeni soykırımına dair Türkiye'nin "Tüm arşivler açılsın, tarihçiler bu konuyu tartışsın." teklifine kulaklarını tıkayanların, bu iftirayı bildiğini ifade etti.

İsmet Ataman, "Devletler mücadelesinde hak, rica ile alınmaz, güç ve kararlılıkla alınır. Türk milleti bu gücü damarlarındaki asil kandan alarak beka mücadelesine devam edecek, ABD'nin, Avrupa'nın alacağı yok hükmündeki sözde soykırım ve yaptırım kararlarıyla kutlu ülküsüne yürüyüşünden taviz vermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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