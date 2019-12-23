23 Aralık 2019 Pazartesi 11:20:12 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 11:23:24
MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku silahlı saldırıya uğradı
MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, aracının içerisindeyken motosikletli bir şahsın aracın içerisine ateş etmesi sonucu ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Hürriyet Mahallesi 440. Sokak'ta meydana geldi. MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, aracının içerisindeyken motosikletli bir şahıs aracın içerisine doğru ateş etti.
Vücuduna mermi isabet eden Taşoku, ağır yaralanarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde polis ekipleri incelemelerini sürdürürken kaçan şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.
(İHA)
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