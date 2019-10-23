23 Ekim 2019 Çarşamba 15:30:28 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 15:46:33
MHP, Turan İlteber Yalçın için mevlit okuttu
Ankara Kalesi'nden düşerek hayatını kaybeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın için MHP Genel Merkezi’nde mevlit okutuldu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Turan İlteber Yalçın’ın vefatının 7’nci gününde mevlit okutuldu. Ankara Altındağ'da bulunan Ankara Kalesi’nin surlarından yaklaşık 70 metre aşağıdaki kayalıklara düşen oğlu için okunan mevlitte Semih Yalçın taziyeleri kabul etti. Mevlide çok sayıda MHP’li katıldı.
İHA
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