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13 Ekim 2019 Pazar 15:23:54 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 15:25:42

MHP: PKK/YPG bebek katilidir, insanlık düşmanıdır

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "1993 yılında her birimizin hafızasına mıh gibi oturan bir fotoğraf var. PKK'lılar bir bebeğimizi kurşunlamıştı, kundaktaki bir bebeği. Muhammed Omar'ı da geçenlerde katlettiler, şehit ettiler, sivilleri katlettiler. Muhammed Omar 9 aylıktı. PKK/YPG bebek katilidir, insanlık düşmanıdır." dedi.

Partisinin Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret eden Yönter, gazetecilere yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve Genel Merkez'deki mesaisine yarın başlayacağını söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nın, terörü kökünden kazımak için başlatıldığını vurgulayan Yönter, şöyle devam etti:

"1993 yılında her birimizin hafızasına mıh gibi oturan bir fotoğraf var, PKK'lılar bir bebeğimizi kurşunlamıştı, kundaktaki bir bebeği. Muhammed Omar'ı da geçenlerde katlettiler, şehit ettiler, sivilleri katlettiler. Muhammed Omar 9 aylıktı. PKK/YPG bebek katilidir, insanlık düşmanıdır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'YPG bize mi saldıracak?' ifadesi, tarih ve millet nezdinde itibarı olmayan bir değerlendirmeydi. Maalesef Sayın Kılıçdaroğlu'nda bir PKK/YPG sevdası almış başını gidiyor. CHP, 'Tezkereye içimiz yana yana destek verdik' diyor. Bu nasıl bir şey? Sizin içiniz tezkereye yanarak destek veriyor, bizim içimiz de vatan için yanıyor; aramızdaki fark bu. Yüreğiniz yetiyorsa, cesaretiniz varsa çıkın, 'Mücadeleye sonuna kadar destek veriyoruz' deyin, kahraman ordumuza dua edin, dik bir duruş gösterin, PYD/YPG ve PKK'yı lanetleyin."

Yönter, Bahçeli tarafından Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının değerlendirilmesi amacıyla MHP bünyesinde kurulan komisyona da değindi.

Bunun tahkikat komisyonu değil, parti içi bir çalışma olduğunu dile getiren Yönter, "Teröre karşı amansız, inanmış bir mücadelenin içindeyiz. Biz hainlerin tepesini ezeceğiz, masumların, mazlumların sözcüsü olacağız. PKK lobisi bu ülkede çok ileri gitmiş. Bizler CHP'nin yaklaşımını ve siyasetini reddediyoruz, çok tehlikeli buluyoruz. CHP ve HDP, Türkiye için zararlı bir ittifak haline geldi. Bu nedenle de 'zillet' diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bugünlerde birlik ve beraberlik içinde olmayacaksak..."

Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Türkiye'de Esed lobisi oluşturulmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Malum ve bilindik yüzlerin, sürekli olarak Esed rejimiyle diyalog önerdiğini anlatan Yönter, şöyle konuştu:

"Suriye ile Rusya üzerinden ve istihbarat örgütleri vasıtasıyla zaten temas halindeler. Şam yönetimiyle görüşülüp nereye ulaşılacak? Kılıçdaroğlu dün, 'Terörle mücadeleyi bırakalım, onu Suriye ordusu yapsın' diyor. Kemal Kılıçdaroğlu nerede yaşıyor? Şehitleri görmüyor mu? Hayal aleminde yaşıyor. Teröristler Türkiye'ye saldırıyor, hedef Türkiye. CHP, 1923 kuruluş ruhunun yanında durmuyor. Havan topu CHP, MHP, AK Parti demiyor. Pusuyla, ihanetle saldırılıyor. Bugünlerde birlik ve beraberlik içinde olmayacaksak, ne zaman olacağız?"

AA

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