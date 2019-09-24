MHP lideri taburcu edildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün sabah saatlerinde yüksek ateş şikayetiyle Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne gitti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bahçeli'yi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Koca, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Ateş yakınmasıyla gelip, genel tetkikleri yapılıp herhangi bir ciddi sorun olmadığı, bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu ve bununla ilgili tedaviye başlandığı belirtildi. Bundan sonraki süreçte de taburcu edilerek, evde tedavisi sürecek” dedi.

HASTANEDE 5 SAAT KALDI

Bakan Koca'nın açıklamasından kısa bir süre sonra, yaklaşık 5 saatlik tedavinin ardından taburcu edilen MHP Genel Başkanı Bahçeli, herhangi bir açıklama yapmadan, hastane önünde kendisini bekleyen partililere el sallayarak makam aracına bindi. Bahçeli'ye, Başkent Üniversitesi kurucu Rektörü Mehmet Haberal ve Sağlık Kuruluşları Direktörü Ali Haberal da aracına kadar eşlik etti.