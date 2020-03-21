21 Mart 2020 Cumartesi 13:36:00 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 14:09:59
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den koronavirüs açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İnsanlık uzun zamandır hiç bu kadar ortak bir hedefte birleşmemişti. Uygarlıkların gün batımında; her renkten, her dilden, her dinden, her kökenden insan ağır bir soruna eş güdüm halinde çareler arıyor. Dünyanın dağınıklığı bir virüsün müdahalesiyle dengelenip düzenleniyor." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar:
"Virüs eninde sonunda yenilecek, eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecektir.
Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulunun tavsiyelerine mutlaka dikkat ve riayet edelim"
Ayrıntılar geliyor...
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