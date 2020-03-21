MHP Lideri Devlet Bahçeli'den koronavirüs açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar:

"Virüs eninde sonunda yenilecek, eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecektir.

Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulunun tavsiyelerine mutlaka dikkat ve riayet edelim"

Ayrıntılar geliyor...