14 Ekim 2019 Pazartesi 10:43:23 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:58:04
MHP lideri Devlet Bahçeli, tedavisinin ardından MHP Genel Merkezi'ne geldi
Yaşadığı üst solunum yolu rahatsızlığının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 gün sonra parti genel merkezine geldi.. Bahçeli'nin gündemi Barış Pınarı Harekatı olacak.
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