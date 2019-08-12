MHP Lideri Devlet Bahçeli: Türkiye'yi ateş çemberinden çıkarmakta kararlıyız

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Parlamenter hükümet sisteminin uygulandığı dönemde hükümet süresi 1 yıl 5 ay idi. Kısa süre içinde siyasi ve ekonomik olaylara da şahit olundu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri, darbeler, muhtıralar bu dönemde oldu. İstikrarsızlık kendini her alanda göstermiştir.

Şimdi bir geriye dönüşü arzulamak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne haksızlık olacaktır. Bunu tüm siyasi partilerin iyi düşünmesinde fayda vardır. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunları dikkate alarak, dış politikayı göz önüne alarak siyasi partiler arasında dayanışma ve milli mutabakatın sağlanmaz zaruriyken, böyle bir yaklaşım içinde bulunmak demokrasimize, istikrarımıza engel olacağı kanısındayız.

Doğu Karadeniz ve Kıbrıs, Suriye, Irak, Türkiye'deki terör faaliyetleri, terör devleti kurma istekleri göz önünde bulundurulmalı. MHP önümüzdeki günlerde bu tarihi gerçekler ışığında, 71 yılda sağlanmamış bir istikrarsızlığı, geriye dönüşü istemek ülkemiz için en büyük tehdit ve tehlike olacaktır.

MHP olarak, dava arkadaşlarımızla 234'ü bulan belediye başkanlarımızla Türkiye'de önce istikrarın sağlanması, sonra toplumsal normalleşme ve köklü bir demokratikleşmeyi ortaya koyarak Türkiye'yi ateş çemberinden çıkarmakta kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum."