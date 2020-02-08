  • Bist 100
    121015
  • Dolar
    6,0188
  • Euro
    6,5910
  • Altın
    303,3090
İstanbul
7 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ölümcül corona virüsü nedeniyle ilk kez bir ABD vatandaşı öldü Ölümcül corona virüsü nedeniyle ilk kez bir ABD vatandaşı öldü
'Kurt Kapanı' operasyonunda 14 gözaltı 'Kurt Kapanı' operasyonunda 14 gözaltı
Türk bayrağı yırtan Irkçı Yunan milletvekili Balıkesir'de protesto edildi Türk bayrağı yırtan Irkçı Yunan milletvekili Balıkesir'de protesto edildi
Pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor Pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor
Resmi araçta cep telefonu ile konuşup sigara içen polise soruşturma Resmi araçta cep telefonu ile konuşup sigara içen polise soruşturma
Akın Öztürk'ün emir astsubayı tutuklandı Akın Öztürk'ün emir astsubayı tutuklandı
ABD Haseke'de birer üs ve askeri nokta daha kuruyor ABD Haseke'de birer üs ve askeri nokta daha kuruyor
FETÖ'cü Akın Öztürk'ün emir astsubayı adliyeye sevk edildi FETÖ'cü Akın Öztürk'ün emir astsubayı adliyeye sevk edildi
Sivas'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı Sivas'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı
Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt'un cenazesi defnedildi Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt'un cenazesi defnedildi
ABD, Çin'den tahliye ettiği vatandaşlarını karantina merkezlerine sevk ediyor ABD, Çin'den tahliye ettiği vatandaşlarını karantina merkezlerine sevk ediyor
Fransa'da koronavirüs vakası 11'e yükseldi Fransa'da koronavirüs vakası 11'e yükseldi
MHP Lideri Devlet Bahçeli, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ateş püskürdü: Tedavisi imkansız bir utanmazlık MHP Lideri Devlet Bahçeli, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ateş püskürdü: Tedavisi imkansız bir utanmazlık
Kayseri'de kayak yapmaya gidenleri taşıyan tur otobüsü devrildi Kayseri'de kayak yapmaya gidenleri taşıyan tur otobüsü devrildi
Elazığ ve Malatya'daki esnafa 50 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı Elazığ ve Malatya'daki esnafa 50 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı
Doğu Anadolu'nun yılın ilk ayındaki ihracat artışı Türkiye ortalamasını geçti Doğu Anadolu'nun yılın ilk ayındaki ihracat artışı Türkiye ortalamasını geçti
Kayseri'de tur otobüsü devrildi: 43 yaralı var Kayseri'de tur otobüsü devrildi: 43 yaralı var
Kadın astsubaylar depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor Kadın astsubaylar depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor
Çığ şehidinden geriye yürek yakan gülüşü kaldı Çığ şehidinden geriye yürek yakan gülüşü kaldı
Çığ şehidinden geriye yürek yakan gülüşü kaldı Çığ şehidinden geriye yürek yakan gülüşü kaldı
Abdelilah Belatik: Türkiye, İslami finans alanında bir merkez Abdelilah Belatik: Türkiye, İslami finans alanında bir merkez
Terör örgütünden kaçan 5 PKK'lı terörist hudut karakollarına teslim oldu Terör örgütünden kaçan 5 PKK'lı terörist hudut karakollarına teslim oldu
Sanayi kenti Kocaeli yeni yıla 1,3 milyar dolarlık ihracatla başladı Sanayi kenti Kocaeli yeni yıla 1,3 milyar dolarlık ihracatla başladı
2019'da kişi başına 17 bin 394 lira tasarruf ettik 2019'da kişi başına 17 bin 394 lira tasarruf ettik

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Şubat 2020 Cumartesi 14:41:56 | Son Güncelleme: 08 Şubat 2020 Cumartesi 15:41:21

MHP Lideri Devlet Bahçeli, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ateş püskürdü: Tedavisi imkansız bir utanmazlık

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye bağlanmasının 'korkunç' olacağı açıklamasına MHP lideri Devlet Bahçeli'den sert tepki geldi. Bahçeli, "Mustafa Akıncı’nın Ankara tarafından yutulmadan endişe duyması, ikinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım demesi utanmazlık olduğu kadar tamiri ve tedavisi imkansız bir Türkiye husumetidir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli,"Bu nedenle Cumhurbaşkanlığından derhal istifa ederek emaneti Kıbrıs Türklüğü’nün iradesine tevdi etmesi kaçınılmaz ve hayati bir sorumluluktur. Akıncı ve yandaşları unutmamalıdır ki, Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır. Beşparmak Dağları’na dökülen şehit kanları hiçbir şart altında silinmeyecek, kutlu ceddimizin emanetleri çiğnetilmeyecektir."dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC Cumhurbaşkanı’nın Skandal Açıklamalarına yönelik yazılı basın açıklaması yaptı.

MHP Lideri Bahçeli,"Anavatan-yavru vatan ayrımına karşı çıkan, Türkiye’ye ekonomik bağımlılığı azaltmak için Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin desteğine ihtiyaç duyduğunu küstahça seslendiren ve gizli niyetlerini itiraf eden Akıncı ENOSİS’in yörüngesine çoktan girmiştir. Kıbrıs Türklüğü’nü Rum planlarına zincirleyip tutsak etmek maksadıyla elinden geleni ardına koymayan Mustafa Akıncı Türkiye’ye ve Türk milletine şükran duyması gerekirken sırtını dönmüş, yüzünü de zalimlere çevirmiştir. Bu ayıp ve ahlaksızlığın hiçbir vicdanda, hiçbir siyasi anlayışta yeri olamayacaktır.

Mustafa Akıncı’nın işgal ettiği koltuğa layık olmadığı açıktır. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığından derhal istifa ederek emaneti Kıbrıs Türklüğü’nün iradesine tevdi etmesi kaçınılmaz ve hayati bir sorumluluktur. Akıncı ve yandaşları unutmamalıdır ki, Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır. Beşparmak Dağları’na dökülen şehit kanları hiçbir şart altında silinmeyecek, kutlu ceddimizin emanetleri çiğnetilmeyecektir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde: KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bir İngiliz gazetesine yaptığı esef verici açıklamalar sakat zihniyetini, sancılı ve skandal tutumunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kıbrıs Türklüğü’nün tarihsel hak ve çıkarlarını namuslu şekilde savunmak yerine, Akdeniz’de karanlık hesap yapan küresel emperyalizmin değirmenine su taşıyan ve Rumların stratejik hesaplarına hizmet eden bu şahıs milli gerçeklerden bütünüyle kopmuştur. Aynı zamanda şehitlerimizin aziz hatıralarına cephe almış, acil çözüm diye taviz ve teslimiyetin provokatör sözcülüğüne heves etmiştir.

Nitekim Mustafa Akıncı’nın “Ankara tarafından yutulmadan” endişe duyması, “ikinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım” demesi utanmazlık olduğu kadar tamiri ve tedavisi imkansız bir Türkiye husumetidir. Bu şahıs KKTC Cumhurbaşkanı olduğu 2015 yılından bu tarafa Türk milletinin hassasiyetlerini kaşımaktan, milli duyarlılıkları tahriş ve tahrip etmekten vazgeçmemiş, geri durmamıştır. Akıncı’nın sık sık bahsettiği diyalog devriliş ve tükeniş, dile getirdiği çözüm formülü çöküş ve çürüyüştür.

Türkiye’nin Akdeniz’de sıkıştırılmak, hatta dışlanıp egemenlik ve manevra alanlarının daraltılmak istendiği sorunlu bir dönemde KKTC Cumhurbaşkanı’nın çarpık tavrı emsalsiz işgüzarlık ve işbirlikçilik örneğidir. 1959 Zürih ve Londra Antlaşmalarından 1960’ta ilan edilen Kıbrıs Cumhuriyeti’ne, 1974 Barış Harekâtıyla birlikte 1983’teki bağımsızlık ilanından bugüne kadar Türkiye’yi ilzam ve isnat eden böylesi bir teslimiyetçi zihniyete yavru vatanda çok nadir tesadüf edilmiştir. Malum olduğu üzere, Ada’da 1968 yılından itibaren başlayan taraflar arasındaki müzakerelerden hiçbir sonuç çıkmamış, mesafe alınamamıştır.

Bu kapsamda gündeme gelmemiş, müzakere masasına koyulmamış hiçbir konu başlığı kalmamıştır. Siyasi eşitlik ve iki kesimlilik temelinde, eşit statüde iki kurucu devlete haiz yeni bir ortaklık hukukunun tesisi için yıllarca aracılı-aracısız görüşmeler yapılmış, nafile temaslar kurulmuştur.

Müzakerelerde Kıbrıs Türklüğü her zaman adil ve kalıcı bir çözümü hedeflemiş, Rum kesimi ise sürekli olarak kriz imal edip çözümsüzlüğü derinleştirmiştir. En son, 2017 tarihinde Birleşmiş Milletler’in inisiyatifiyle tezahür eden İsviçre’deki Crans-Montana görüşmeleri Rum tarafının uzlaşmaz, çelişkili ve dayatmacı duruşundan mülhem çökmüştür.

Mustafa Akıncı’nın bu gerçekleri hasıraltı edip Türkiye’yi hafife alması, hatta KKTC’nin Türkiye’ye bağlanma ihtimalini korkunç olarak nitelendirmesi uyuyan bir Komünistin ayaklanarak EOKA diline tutunmasından başka manaya gelmeyecektir. Anavatan-yavru vatan ayrımına karşı çıkan, Türkiye’ye ekonomik bağımlılığı azaltmak için Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin desteğine ihtiyaç duyduğunu küstahça seslendiren ve gizli niyetlerini itiraf eden Akıncı ENOSİS’in yörüngesine çoktan girmiştir. Kıbrıs Türklüğü’nü Rum planlarına zincirleyip tutsak etmek maksadıyla elinden geleni ardına koymayan Mustafa Akıncı Türkiye’ye ve Türk milletine şükran duyması gerekirken sırtını dönmüş, yüzünü de zalimlere çevirmiştir. Bu ayıp ve ahlaksızlığın hiçbir vicdanda, hiçbir siyasi anlayışta yeri olamayacaktır.

Mustafa Akıncı’nın işgal ettiği koltuğa layık olmadığı açıktır. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığından derhal istifa ederek emaneti Kıbrıs Türklüğü’nün iradesine tevdi etmesi kaçınılmaz ve hayati bir sorumluluktur. Akıncı ve yandaşları unutmamalıdır ki, Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır. Beşparmak Dağları’na dökülen şehit kanları hiçbir şart altında silinmeyecek, kutlu ceddimizin emanetleri çiğnetilmeyecektir. Mustafa Akıncı’nın rahatsızlığı geçmeyecekse, Türklüğe kuşkulu bakışı bitmeyecekse bundan sonraki hayatına Güney Kıbrıs Kesimi’nde devam etmesi daha makul ve mantıklı bir tercih olarak önünde durmaktadır.

Kıbrıs Türklüğü’nün egemenlik haklarıyla oynayan karşısında Türk milletinin tamamını bulacaktır. Mustafa Akıncı’nın onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden affını istemesi yegâne beklentimiz ve temennimizdir. Kıbrıs Türklüğü’nün hak ve çıkarları, varlık ve bağımsızlık değerleri uğruna hayatları boyunca mücadele eden, şehit olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Denktaş olmak üzere, bütün şehitlerimize ve ebediyete irtihal edenlere Allah’tan rahmet diliyorum.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER