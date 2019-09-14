  • Bist 100
    103072
  • Dolar
    5,6913
  • Euro
    6,3238
  • Altın
    272,7770
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Deniz Kuvvetleri mülakatları ne zaman yapılacak? Deniz Kuvvetleri uzman erbaş alımı tarihi ne zaman? Deniz Kuvvetleri mülakatları ne zaman yapılacak? Deniz Kuvvetleri uzman erbaş alımı tarihi ne zaman?
Liverpool, 3 puanı 3 golle aldı Liverpool, 3 puanı 3 golle aldı
"Selam Tevhid" kumpasçısı FETÖ'cü eski savcı Gültekin Avcı, İzmir'de gözaltına alındı "Selam Tevhid" kumpasçısı FETÖ'cü eski savcı Gültekin Avcı, İzmir'de gözaltına alındı
AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı sizlerle AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı sizlerle
Gazişehir Gaziantep'in adı değişiyor Gazişehir Gaziantep'in adı değişiyor
Trump: Bin Ladin'in oğlu Hamza öldürüldü Trump: Bin Ladin'in oğlu Hamza öldürüldü
Real Madrid, evinde zor kazandı Real Madrid, evinde zor kazandı
Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne ezici çoğunluk destek veriyor Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne ezici çoğunluk destek veriyor
Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Temel Karamollaoğlu'na zehir zemberek sözler Cübbeli Ahmet Hoca'dan Temel Karamollaoğlu'na zehir zemberek sözler
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Temel Karamollaoğlu'na zehir zemberek sözler Cübbeli Ahmet Hoca'dan Temel Karamollaoğlu'na zehir zemberek sözler
Bahçeli'den flaş ABD yorumu: Bolton zihniyeti tasfiye edilmiştir Bahçeli'den flaş ABD yorumu: Bolton zihniyeti tasfiye edilmiştir
Güven Yalçın'ın Serie A'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı Güven Yalçın'ın Serie A'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı
Kırıp dökmenin serbest olduğu 'stres odalı' otel Kırıp dökmenin serbest olduğu 'stres odalı' otel
Vedat Muriç: Bana gelen bir teklif yok, belki menajerime bir teklif gelmiştir Vedat Muriç: Bana gelen bir teklif yok, belki menajerime bir teklif gelmiştir
"Falcao gelirse kurban keseceğim" diyen esnaf, sözünü yerine getirdi "Falcao gelirse kurban keseceğim" diyen esnaf, sözünü yerine getirdi
Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröriste yardım ve yataklık yapan kişiler tutuklandı Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröriste yardım ve yataklık yapan kişiler tutuklandı
Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi
Turgay Demirel yeniden FIBA Dünya Başkan Yardımcısı Turgay Demirel yeniden FIBA Dünya Başkan Yardımcısı
"İHTAR anti-İHA sistemine 40 mm bombaatar entegre edildi" "İHTAR anti-İHA sistemine 40 mm bombaatar entegre edildi"
Teröristleri zıplatacak özellik: İHTAR'a bombaatar entegre edildi Teröristleri zıplatacak özellik: İHTAR'a bombaatar entegre edildi
STK'lardan sivillere saldıran terör örgütü PKK'ya karşı ortak bildiri STK'lardan sivillere saldıran terör örgütü PKK'ya karşı ortak bildiri
İran Basra Körfezi'ndeki gaz sahasının işletmesini yerli firmaya verdi İran Basra Körfezi'ndeki gaz sahasının işletmesini yerli firmaya verdi
2500 yıllık Altın Elbiseli Adam Türkiye'de 2500 yıllık Altın Elbiseli Adam Türkiye'de

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:37:11 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:28:47

Bahçeli'den flaş ABD yorumu: Bolton zihniyeti tasfiye edilmiştir

Erzincan'da konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Bolton zihniyeti tasfiye edilmiştir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden haklı ve hukuki şekilde uzaklaştırılır, CHP darbe sözleriyle karşı çıkar. Türkiye muazzam bir beka mücadelesi verir Sayın Kılıçdaroğlu bir kez olsun bekaya destek vermez, terörü kınamaz, terörle mücadeleden bahsetmez. Bu nasıl bir kokuşmadır, bu nasıl bir siyasi dağılmadır?" dedi.

Devlet Bahçeli, partisince Erzincan Belediyesi önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinde kendilerine verilen büyük destekten dolayı Erzincan halkına teşekkür etti.

Bölgenin huzur ve güvenliği sağlam esaslara bağlandıkça, Erzincan'ın ve diğer illerin önünün bütünüyle açılacağını ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Türkiye bölücü terörün belini kırmak, kökünü kurutmak için büyük bir mücadelenin içindedir. Kanlı örgütün dağ kadrosu günbegün erimektedir, insan ve mali kaynakları etkili şekilde kurutulmaktadır. Mehmetlerimiz vurdukça hainler gövdesi kökünden ayrılmış ağaç gibi devrilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ileri atıldıkça teröristler kaçacak delik aramaktadır. Artık mağara kovukları, belediye koridorları çare değildir. Terörle mücadele gücüne güç kattıkça, bununla birlikte tavizsiz mesafe aldıkça çocukları dağa kaçırılan analara cesaret gelmiş, nihayet HDP'nin yakasından tutmuşlardır. Analık hakkı ahlaksızları zelzele gibi sallamaktadır."

"PKK, bebeklere kurşun sıkan ihanettir"

Bahçeli, bugüne kadar terörden çok çektiklerini belirterek, bölgesel ve küresel destek lobisi bulunan bölücü örgütün hunhar eylemlerinin, alçak tertiplerinin ağır ve vahim sonuçlara neden olduğunu hatırlattı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında, odun toplamaya giden vatandaşlara yönelik terör saldırısına tepki gösteren Bahçeli, "Üzüntümüz çok büyüktür. PKK masumların canına kasteden, bebeklere kurşun sıkan ihanettir. PKK, on yıllardır Mehmetlerimize, polislerimize, korucularımıza, sivil vatandaşlarımıza ateş açmakta, nefret yağdırmaktadır. Kürt kökenli kardeşlerimiz PKK'nın vahşi saldırılarına doğrudan muhatap kalmışlar, acı üstüne acı yaşamışlardır." diye konuştu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da şifalar dileyen Bahçeli, dökülen kanların yerde kalmayacağını dile getirdi.

"PKK can çekişmekte, son nefesini vermek üzeredir"

Bahçeli, teröristlerin hesabının mahşere kalmadan bu dünyada görüleceğini aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"PKK can çekişmekte, son nefesini vermek üzeredir. Bir HDP'li milletvekilinin, sözde Kürt sorunu devam ettikçe PKK'ya katılımın süreceğini söylemesi, çatışmanın ve savaşın olacağını ileri sürmesi rezaletin daniskasıdır. Bu dil yasalara ve anayasaya göre suçtur. Bu zehirli beyan devlete ve millete ihanetin tezahürüdür. HDP çıbanbaşıdır, mutlaka hukuk ve demokrasi içinde hak ettiği, layık olduğu cevabı almalıdır. PKK köşeye sıkıştıkça HDP bunalmakta, telaşlanmaktadır. PKK kan kaybettikçe HDP’nin icazetli ve iradesiz milletvekillerinin dilleri zehir saçmaktadır. HDP demek PKK demektir. HDP demek cinayet, cehalet ve cürüm demektir. HDP demek Türkiye’ye kurulmuş tuzak, kaldırılmış hançer demektir. Anaların feryat figanları terörist temin merkezi HDP’yi boğacaktır. Mazlumların ahı zalimleri berbat edecek, hepsini birden yakıp küle çevirecektir."

Bahçeli, teröristlerin yuvalandığı alanlara "pençe darbeleri" indirildikçe, operasyonlar kıran kıran büyüdükçe Türkiye üzerinde plan yapan canilerin imhalarının kaçınılmaz olacağını ifade ederek, teröristlerin barınıp gizlendikleri alanların neresi olursa olsun baştan ayağa temizlenmesinin önemini vurguladı.

"Menbiç'teki yanlışın tekrarı doğru değildir"

Fırat Nehri boyunca Türk milletinin gereğini yapmasını isteyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Güvenli Bölge kurulursa ne ala, yok eğer ABD PKK/YPG'nin derdine düşüp hala teröristleri koruma ve kollama yanlışına devam ederse, Fırat'ın doğusuna Türk milletinin iradesi mührünü vurmalıdır. Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar inşa edilecek güvenli bölgede iskan edilmelidir. Ülkemizin en başta Suriye kaynaklı yeni bir sığınmacı dalgasını kaldırmaya da artık tahammülü kalmamıştır. Güvenli bölge konusundaki oyalamalar müttefiklik hukukuna zarar vermektedir. Dahası ABD’nin terör örgütüne inat ve ısrarla silah vermesi, dönüp Türkiye ile Müşterek Hareket Merkezi’nde güvenli bölge planlaması içine girmesi akıl tutulması, ahlaki çelişkidir. Menbiç’teki yanlışın tekrarı doğru değildir. ABD’de şahin diye tanımlanan, aslında akbabadan farksız olan Bolton ve zihniyeti tasfiye edildiğine göre gelişmelerin seyri iyimser beklentileri kamçılayacaktır. Hiç kimseden müsaade alacak halimiz yoktur. Hiç kimseye diyet borcumuz yoktur."

Bahçeli, hiç kimseye "eyvallahları" olmayacağını vurgulayarak, Türkiye'nin milli güvenliğini müdafaa azminde olduğunu aktardı.

"CHP'nin yolu yol değildir"

Türkiye'nin işgalci olmadığına ve işgale de niyetinin bulunmadığına işaret eden Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak, vatanımızı doğrudan veya dolaylı vasıtalarla istila etmek için pusuya yatmış olanları da doğduklarına, doğacaklarına pişman etmek vatan görevidir. Bu süreçte CHP'nin duruşu ise kaygı vericidir. Bölücülerle verkaça giren, terör örgütüyle heyecanla kucaklaşan CHP'nin yolu yol değildir, gittiği yer ahlaki değildir. Milli haklarımıza itiraz eden bir CHP karşımızdadır. HDP’nin eline avucuna düşen bir CHP ortadadır. PKK'ya göz kırpan, YPG'ye ses çıkarmayan bu CHP emperyalizmin esiri, küresel güçlerin adeta sözcüsüdür. 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüne tiyatro diyenler Türkiye'nin varoluş mücadelesini nasıl savunacaklar? Türk milletinin onay verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne çamur atan, leke süren müfsit bir zihniyet millete nasıl hizmet edecek? CHP'ye bakarsanız Türkiye felaketlere uğramıştır. CHP'ye kulak verirseniz ekonomi batmış, ülke bitmiştir. "

CHP'nin bazı büyükşehir belediyelerine görevlendirme yapılmasına ilişkin tutumunu da eleştiren Bahçeli, şunları aktardı:

"Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden haklı ve hukuki şekilde uzaklaştırılır, CHP darbe sözleriyle karşı çıkar. Türkiye muazzam bir beka mücadelesi verir Sayın Kılıçdaroğlu bir kez olsun bekaya destek vermez, terörü kınamaz, terörle mücadeleden bahsetmez. Bu nasıl bir kokuşmadır, bu nasıl bir siyasi dağılmadır? Bu CHP’nin bir kez olsun ABD’ye tepki gösterdiği duyulmuş mudur? Bu CHP’nin bir kez olsun demokrasiyi istismardan vazgeçtiği, provokasyon ve ajitasyonlarla yolunu ayırdığı görülmüş müdür? CHP-HDP ve İP’in amacı kaostur. Siyasi kaygı ve hesapları ülkenin önündedir. Bu nedenle zillete düşmüşler, rezalete çakılmışlardır."

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ