  • Bist 100
    101573
  • Dolar
    5,6820
  • Euro
    6,2456
  • Altın
    277,8670
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Drone saldırılarına karşı 'siber savunma kalkanı' Drone saldırılarına karşı 'siber savunma kalkanı'
ABD'li Müslüman toplum temsilcilerinden Başkan Erdoğan'a övgü ABD'li Müslüman toplum temsilcilerinden Başkan Erdoğan'a övgü
Rusya'da 'ABD vizesi' açıklaması: Skandal bir durum, Dışişleri Bakanlığı üzerinden sert adımlar atılacak Rusya'da 'ABD vizesi' açıklaması: Skandal bir durum, Dışişleri Bakanlığı üzerinden sert adımlar atılacak
Gakkoşların efsane lezzeti: Orcik Gakkoşların efsane lezzeti: Orcik
MHP lideri Bahçeli'nin doktoruna şok: Kadın hırsızlar çelik kasayı bavulla çaldı MHP lideri Bahçeli'nin doktoruna şok: Kadın hırsızlar çelik kasayı bavulla çaldı
Maduro Rusya'ya gidiyor: Putin'le görüşeceğim Maduro Rusya'ya gidiyor: Putin'le görüşeceğim
Sinema filmi çekebilmek için tarlada alın teri döktüler Sinema filmi çekebilmek için tarlada alın teri döktüler
Opera ve baleye rekor ilgi Opera ve baleye rekor ilgi
Ahmet Şafak: Kuşatma Yedi Uyuyanlar filmi derin bir milletin hikayesidir Ahmet Şafak: Kuşatma Yedi Uyuyanlar filmi derin bir milletin hikayesidir
TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların da iştiraki ile ikinci müşterek kara devriyesini tamamladı TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların da iştiraki ile ikinci müşterek kara devriyesini tamamladı
Hakkari'de operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi Hakkari'de operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi
DT'de 30 yıl önce oynadığı oyunu bu sezon yönetiyor DT'de 30 yıl önce oynadığı oyunu bu sezon yönetiyor
Kahraman Türk askerleri mültecileri böyle kurtardı Kahraman Türk askerleri mültecileri böyle kurtardı
Fikret Orman'ın istifa kararı için yorumlar Fikret Orman'ın istifa kararı için yorumlar
Ek tercih üniversite kayıtları nasıl yapılır? Ek tercih e-kayıt işlemleri Ek tercih üniversite kayıtları nasıl yapılır? Ek tercih e-kayıt işlemleri
Eski sevgiliden boşanmalarıyla ilgili ilk yorum: Örtüyü de alır giderdim Eski sevgiliden boşanmalarıyla ilgili ilk yorum: Örtüyü de alır giderdim
Boşanma aşamasındaki eşe cinsel saldırı davasında beraat kararı Boşanma aşamasındaki eşe cinsel saldırı davasında beraat kararı
Yıldırım Demirören'den Beşiktaş iddialarına yanıt Yıldırım Demirören'den Beşiktaş iddialarına yanıt
Adriana Lima, Emir Uyar'dan da ayrıldı Adriana Lima, Emir Uyar'dan da ayrıldı
İzleyicinin takdirini kazandı! Çukur Neslican Tay'ı unutmadı! İzleyicinin takdirini kazandı! Çukur Neslican Tay'ı unutmadı!
Ahmet Nur Çebi kimdir? Ahmet Nur Çebi nereli? Ahmet Nur Çebi kimdir? Ahmet Nur Çebi nereli?
Aslı Melisa Uzun'un pozu olay oldu Aslı Melisa Uzun'un pozu olay oldu
Fikret Orman istifa etti mi? Fikret Orman istifasını canlı yayında açıkladı! Fikret Orman istifa etti mi? Fikret Orman istifasını canlı yayında açıkladı!
Fikret Orman Beşiktaş başkanlığından istifa etti Fikret Orman Beşiktaş başkanlığından istifa etti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Eylül 2019 Salı 13:22:31 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 13:25:15

MHP lideri Bahçeli'nin doktoruna şok: Kadın hırsızlar çelik kasayı bavulla çaldı

İstanbul Kadıköy’de Kalp Cerrahı Dr. Yılmaz Zorman’ın evine giren 3 kadın hırsız, içerisinde yaklaşık 50 bin TL ile döviz ve ziynet eşyalarının bulunduğu çelik kasayı bavula yerleştirip çaldı. Şüpheliler güvenlik kamerasına yansırken, Dr. Zorman'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2016 yılındaki kalp kapakçığı ameliyatına da girdiği belirtildi.

Olay, iki hafta önce Kadıköy ilçesi Caddebostan Mahallesi’nde meydana geldi. 3 genç kadın, hırsızlık amacıyla Kalp Cerrahı Dr. Yılmaz Zorman’ın yangın merdiveninden evine girdi. Şüpheliler, yatak odasında bulunan çelik kasayı bavula koyup, dışarı çıkardı. Kadınların bavulla birlikte binadan çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Dr. Zorman eve geldiğinde, kasanın çalındığını fark edip, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kadın hırsızlar çelik kasayı bavulla çaldı ile ilgili görsel sonucu

2016 yılında kalp kapakçığı değişen MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de ameliyatında da yer alan Dr. Yılmaz Zorman, “Olay günü öğle saatlerinde kapıyı kilitleyerek evden çıktım. Akşam ise eve girdiğimde yatak odasının dağınık olduğunu gördüm. Yangın merdiveni kapısının zorlandığını ve hırsızların oradan girdiğini gördüm. Eşyaları kontrol ettiğimde içerisinde yaklaşık 50 bin TL civarında nakit para, döviz ve ziynet eşyalarının bulunduğu küçük çelik kasanın olmadığını gördüm” dedi.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ