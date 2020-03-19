MHP lideri Bahçeli'den koronavirüs açıklaması: Mümkün mertebe evde kalın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 21 maddelik tedbir paketinin çok yararlı bir gelişme olduğuna vurgu yapan Bahçeli, "Hükümetin alacağı her kararın arkasında duracağımızı, üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğimizi bu vesileyle ifade etmek boyun borcudur" ifadelerini kullandı.

Bahçeli ayrıca, "Telaşa kapılmadan, şüpheye düşmeden, birbirimize güvenerek, mümkün mertebe evlerde kalarak, devlet ve millet kenetlenmesiyle virüsün alanı daraltılacak, sonra da tasfiye edilecektir" değerlendirmesinde bulundu.

(İHA)