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10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:20:24 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:43:37

MHP lideri Bahçeli'den bayram mesajı: Milli beka ve huzurumuzu asla kurban vermeyeceğiz

MHP Lider Bahçeli Kurban Bayramı mesajında, 'Kurbanlarımızı keseceğiz, ama geleceğimizi kurban etmeyeceğiz. Milli beka ve huzurumuzu asla kurban vermeyeceğiz. Bağımsızlığımıza leke sürdürmeyeceğiz, Türk milletinin hak ve çıkarlarını cesaret ve inanmışlıkla savunacağız.' ifadeleri kullandı.

MHP Lideri Bahçeli, Twitter hesabından bayram mesajı yayımladı. Bahçeli mesajında, "Pek çok sorun ve sıkıntının var olduğu bir zaman diliminde Kurban Bayramı´na vasıl olmanın, bayramlaşma coşkusunun ruhen, kalben, ahlaken yaşandığı müstesna bir döneme ulaşmanın derin ve engin hissiyatını yaşıyoruz. Kurban Bayramı Cenab-ı Allah´a manen yaklaşmanın mübarek bir fırsatıdır. Bu vesileyle yapılacak Kurban ibadetinin kabulünü içtenlikle niyaz ediyorum. Bayramın birliğimizi ve dirliğimizi pekiştirmesini diliyorum. Unutmayalım ki, küslüklerin yaygınlaşması, dargınlıkların yoğunlaşması, gönüller arasına mesafe ve engellerin koyulması hiç kimseye bir şey kazandırmayacak, bilakis kaybettirecektir. Kucaklaşmak varken birbirimize sırt çevirmek, birbirimizden kopmak vebaldir, tarihi bir yanlıştır. Nerede yaşarsa yaşasın milletimizin her güzel evladının Kurban Bayramı´nı kutluyorum. Ağır krizler altında umut ve huzur arayan gönül ve kültür coğrafyalarımızda varlık mücadelesi veren kardeşlerime en iyi dileklerimi sunuyor, bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.


Bayramın canlılık, kaynaşma, muhabbet, sıkılı yumrukların açılıp soğuklukların giderilmesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Rabbim´den niyazım her günümüzün bayram olması, her anımızın esenlik ve selametle perçinlemesidir. Kurbanlarımızı keseceğiz; ama geleceğimizi kurban etmeyeceğiz. Milli beka ve huzurumuzu asla kurban vermeyeceğiz. Bağımsızlığımıza leke sürdürmeyeceğiz, Türk milletinin hak ve çıkarlarını cesaret ve inanmışlıkla savunacağız. Vatanımızın her muhterem insanına ve hafızamızda vatan olarak taşıdığımız her coğrafyadaki kardeşlerimize Cenab-ı Allah´tan huzur, sağlık ve mutluluk diliyor, güzel bir bayram geçirmelerini yürekten diliyorum" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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