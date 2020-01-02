MHP lideri Bahçeli TBMM grup toplantılarına 14 Ocak'ta yeniden başlıyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ara verdiği partisinin TBMM grup toplantılarına 14 Ocak'ta yeniden başlıyor
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle partisinin TBMM grup toplantılarını bir süredir gerçekleştiremeyen Devlet Bahçeli, iyileşmesinin ardından yeniden kürsüye çıkacak.
Bahçeli, 14 Ocak'taki grup toplantısında yapacağı konuşmada gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunacak.
Öte yandan, diğer siyasi çalışmalarını da hızlandıracak Bahçeli, 10-12 Ocak tarihlerinde partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekilleri ve il başkanlarıyla bir araya gelecek.
Bahçeli, üç günlük değerlendirme toplantıları ışığında MHP'nin 2020 yol haritasına şekil verecek.
AA
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