13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:02:04 | Son Güncelleme: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:03:03
MHP lideri Bahçeli Söğüt'te konuşuyor - Canlı izle
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik Söğüt'te açıklamalarda bulunuyor. Canlı yayın izlemek için tıklayın
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