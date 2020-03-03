MHP lideri Bahçeli grup toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşma yapıyor. Alçak saldırının içinde Suriye ve İran'ın olduğunu belirten Bahçeli, "Yiğit evlatlarımıza kim kurşun sıkıyorsa kendi kanlarında boğulmaya mahkumlardır" dedi.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır.

Şehitlik mertebesi ulaşılacak en yüksek mertebesidir.

Kurulmuş Esed hayranları bu kutlu vatan bölünebilir mi? atan ve millet için toprağa düşen kahramanlarımız Türk milletinin şerefidir. "Suriye'de ne işimiz var?" diyenlerden olmayın.

Türk milletine zor söker mi? Görev düşsün ihtiyaç duyulsun silahımı bayrağımı alır koşa koşa cepheye giderim. Sorulacak hesabımız, alınacak intikamımız var.