Bahçeli: ABD'nin tavrı nedeniyle PKK sınırlarımızda yuvalandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Amasya'da halka hitap ediyor.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

- MHP'ye güvendiniz, güveninizi boşa çıkarmayacağız, biz varsak umut, huzur, çare, sarsılmaz bir duruş, sağlam bir şuur vardır.

-ABD'nin tutarsız çelişkili tavırları nedeniyle PKK sınırlarımızda yuvalanmıştır.

-CHP Genel başkanının 'bize mi saldıracaklar' dediği YPG, Ceylanpınar' bir kez daha roket atmış 6 kişinin yaralanmasına neden olmuştur.

CHP Genel Başkanına soruyorum. Terörle mücadele hakkında ne düşünüyorsunuz, hangi hazırlıklara sahipsiniz?

- Mutfakta ateş varsa söner. Bugün az yediysek yarın çok yeriz. Peki ağlayan analara ne diyeceksiniz?