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18 Ekim 2019 Cuma 13:07:12 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 13:08:48

MHP’li Yalçın’ın oğlu Ankara Kalesi’nin girişe yasak bölgesinde ölmüştü: Dosya cinayet bürosuna devredildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Turan İlteber Yalçın, geçen gece Ankara Kalesi'nin girişi yasak olan bölgesinde surlardan düşerek yaşamını yitirdi. İlteber Yalçın’ın ve arkadaşının kayalıklardan düşmesine ilişkin yürütülen soruşturma cinayet büroya devredildi.

Yalçın, saat 23.00 sıralarında üç arkadaşıyla Ankara Kalesi’nin iç bölümünde güvercin besleyen arkadaşı Arif Fidanboy’un yanına gitti. Grup sonra kalenin girişin yasak olan bölgesine geçti ve burada iddiaya göre alkol alıp sohbet etti. İlerleyen saatlerde surların uç bölümüne çıkan Yalçın ile arkadaşı Fidanboy, yaklaşık 70 metre yükseklikten kayalıklara düştü. 
Hürriyet’in haberine göre, incelemede Yalçın ve Fidanboy’un dengelerini kaybederek düştükleri ihtimali kuvvet kazandı. Olay anında Yalçın ve Fidanboy’un yanında bulunan üç kişi de ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

İki arkadaşın kayalıklardan düşmesine ilişkin yürütülen soruşturma cinayet büroya devredildi.

Sabah gazetesi, olayda ağır yaralanan Fidanboy için de savcılık talimatı üzerine emniyetten koruma tedbiri alınmasını istedi.

 

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